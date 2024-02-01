人民网北京2月1日电 对口支援新疆和田、西藏拉萨和青海玉树，对口帮扶内蒙古，推进京津冀协同发展，支持革命老区振兴……1月31日，北京市教育人才“组团式”帮扶工作座谈会在首都师范大学召开，探讨交流“组团式”教育帮扶工作。

据了解，党的十八大以来，北京先后选派了九批902名援疆教师、六批299名援藏教师、八批47名援青教师，在新疆、西藏和青海开展“组团式”教育援助。此外，为推进京津冀协同发展，在雄安新区布局“建三援四”、在廊坊开展合作办学。目前，市级统筹“组团式”支援学校规模44所，涵盖了幼儿园、小学、中学、高等院校、职业学校等各学段。

会上，和田北京海淀小学校长焦会泳、拉萨市北京实验中学校长梁新、玉树州第四民族高级中学校长徐春生、鄂伦春大杨树第二中学校长张文胜、商都职业技术学校校长崔东光、北京八十中雄安容东分校校长胡友永等6位“组团式”帮扶校长代表结合不同援派方向，交流了一年来所做的工作及取得的成效。

“要通过我们搭建北京和商都的桥梁，把北京的教育资源输送过去，培养当地留得住、能胜任、敢担当的师资队伍。”崔东光介绍，在深入调研了解教师情况、上课情况后，学校实施“2+1青蓝工程”青年骨干教师培养计划、“京蒙协作，薪火相传”班主任培养计划，不断提升教师的教育教学水平。

“除了教师队伍建设外，我们也积极支持受援学校内涵式发展。”北京援疆教育领队付兴锋表示，会支持学校进行校园文化建设、社会实践、交往交流等各方面工作，持续开展青少年筑基工程，不断提高受援学校治校办学的现代化水平，促进学校的内涵式发展。

“两轮教育帮扶，第一轮是帮扶一所薄弱校，第二轮是帮扶一个新建校。经过一段时间，我们能看到学校师生各方面的提高和精神面貌的变化，两所帮扶的学校都获评了河北省示范性高中。”北京八十中雄安容东分校校长胡友永表示，作为帮扶雄安的北京学校，要充分发挥北京学校的特有优势，把先进的教育理念、课程体系、教师教育教学水平、课堂教学理念等带过去。

“我们要逐步推动北京‘组团式’教育帮扶实现由‘输血’向‘造血’、由单向供给向双向协同、由交流交往向交心交融、由教育教学质量提升向高质量教育体系构建转变。”北京市教委一级巡视员王定东表示，未来要进一步提高政治站位，不断强化政治意识、首都意识、育人意识；要进一步探索实践，不断推动“组团式”教育帮扶提质增效、转型升级，重点在铸牢中华民族共同体意识、提升受援地教育发展内生动力、发挥智慧教育“倍增器”作用等方面下功夫；要进一步协同配合，形成北京“组团式”教育帮扶的强大合力，切实做到支持到位、管理到位、宣传到位。

记者了解到，2024年，北京“组团式”援疆、援蒙教师将面临轮换，也将迎来市属高校支持和田学院、新疆工业学院（筹）建设新任务，北京市丰台区职业教育中心学校、北京市一七一中学将分别在雄安新区、廊坊三河市启动合作办学。（李依环、薛雨桐、实习生聂陈昱）

(责编：李昉、熊旭)