原标题：为基础研究绘制施工表和路线图

开展高效低成本规模化绿氢制取及储运、钙钛矿/叠层光伏、水伏能量转换等前沿科技问题研究，实现能源系统深度数字化和智能化……在近日发布的《江苏省加强基础研究行动方案》（以下简称《行动方案》）上，南京大学现代工程与应用科学学院教授谭海仁把这些字句划了又划。看着自己的研究方向——新能源与储能研究成为江苏省基础研究重点布局的领域之一，谭海仁倍感振奋。

《行动方案》明确了江苏省2025年、2030年、2035年基础研究的发展目标。近日，在江苏省政府新闻发布会上，江苏省科技厅厅长徐光辉在解读《行动方案》时，用“1820”这几个数字，勾勒出江苏省今后一个时期基础研究工作的施工表和路线图——布局18个重点领域、部署18项主要任务、提出20条支持政策，全面开启江苏省加强基础研究新阶段。

目标导向和自由探索“两条腿走路”

近年来，江苏省每年获得国拨经费的数额和国家自然科学基金项目的数量，均居全国各省份前列。但徐光辉也直言不讳地说：“江苏省仍存在基础研究投入不足、顶尖科学家和高水平团队较少、重大原创成果缺乏等问题。”

2023年2月起，江苏省科技厅启动《行动方案》制定工作。起草组赴国务院发展研究中心、中国科学院、江苏省委组织部、江苏省教育厅、重点高校院所等单位交流，与院士、重点高校院所负责人等进行专题研讨。

习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时强调，要强化国家战略科技力量，有组织推进战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究，注重发挥国家实验室引领作用、国家科研机构建制化组织作用、高水平研究型大学主力军作用和科技领军企业“出题人”“答题人”“阅卷人”作用。

“我们按照这三个方向，结合江苏省优势，开展战略导向的体系化基础研究，为国家发展贡献江苏力量；结合江苏省重大需求，确定主攻市场导向的应用性基础研究，持续塑造产业引领力；适当投入前沿导向的探索性基础研究，为江苏省基础研究奠定积累基础。经过几十次修改，我们将重点研究领域从135个凝练为18个。”江苏省科技厅社会发展与基础研究处相关负责人接受科技日报记者采访时说。

记者看到，《行动方案》中战略导向的体系化基础研究，聚焦战略性前瞻性重大科学问题，旨在推进战略性新材料、量子科技等5个领域原创研究。前沿导向的探索性基础研究重点围绕数学及其应用、物态调控等5个领域，旨在加快先导性探索性重大科技突破。市场导向的应用性基础研究重点围绕核心算法与未来计算、未来网络通信等8个领域，旨在增强创新驱动源头供给。

徐光辉说：“我们坚持目标导向和自由探索‘两条腿走路’。通过统筹科学发展前沿问题和重大应用研究原理问题，凝练基础研究主流取向和底层原理，弄通战略必争领域和‘卡脖子’难题的基础理论和技术原理，努力取得突破性、标志性、颠覆性成果。”

长周期稳定支持青年拔尖人才

青年科技人才已成为我国科技创新发展的生力军。在《行动方案》部署的18项主要任务中，围绕“建强高层次基础研究队伍”“强化高水平大学基础研究主力军作用”的就有6项。

其中，对于“造就‘青年百人’拔尖队伍”，《行动方案》有清晰的部署：建立健全青年科技人才早期发现、早遴选和长期稳定支持机制，按方向选人、按人定项目，每年组织实施一批攀登项目，重点支持35岁以下、具有发展潜质的优秀青年科学家，给予5至8年长周期支持，建立动态调整和择优滚动机制。

“调研中，很多单位反映，尽快出成果的压力、各种‘帽子’和项目评比，使青年科研人员很难静下心挑战难度大、风险高、耗时长的难题。符合基础研究特点的评价体系需继续完善，甘坐‘冷板凳’的科研氛围尚未形成。因此，《行动方案》提出‘按方向选人、按人定项目’的量身定制方式，重点支持一批35岁以下的优秀青年科学家，并给予长周期支持。”江苏省科技厅社会发展与基础研究处相关负责人说，之所以设定5至8年的长周期，是为了让科研人员能长期心无旁骛地专心于同一项研究，不必频繁申请项目、争取项目经费。而动态调整和择优滚动机制，指的是对项目进行阶段评估时，如果项目取得原创突破、具有重要研究前景，将给予接续支持。

《行动方案》的上述内容，让南京邮电大学计算机学院副院长鲍秉坤颇为感慨。“我的团队有10位左右的老师。除了我，其他老师年龄都在35岁以下。”鲍秉坤说，“对科研工作者来说，35岁前可能正经历着成果产出‘黎明前的黑暗’。如果能多给一些资源和项目的支持，可能会让他们更好成长。”

鲍秉坤团队10年前就在做人工智能文生图方面的研究。团队成员一开始也不知道能否成功，谁也没有想到发展到今天，这成了一个研究热点。“对于基础研究来说，我们很难在短期评价一个项目值不值得做，这就需要政府的持续支持。”鲍秉坤说。

青年科技人才处于创新创造力的高峰期，是国家战略人才力量的重要组成部分。《行动方案》提出，每年资助1000名以上优秀青年承担省杰出青年基金、优秀青年基金、青年基金项目，每年资助900名优秀博士后和150名左右特聘教授。“《行动方案》对省级杰青、优青、优秀博士后的资助，可以让青年科研人员获得更多的项目资源和资金支持。这也有利于我们建立更加稳定的科研团队。”谭海仁备受鼓舞。

多元投入为基础研究提供源头活水

资本是要素资源市场化配置的重要力量，在促进各类创新要素良性循环中发挥着枢纽作用。科技创新投入大、风险大、成功率低、回报周期长，需要充足的资金支持。

“当前，需要集中政府、市场、社会等各方力量，共同支持基础研究。”徐光辉介绍，《行动方案》加大财政资金对基础研究的支持力度，设立部省联动区域创新发展联合基金。江苏省与国家自然基金委将按3∶1比例共同出资设立联合基金，聚焦变革性新材料、量子科技等战略必争领域，吸引和集聚全国优势科研力量，解决重大科学问题和关键技术问题。

同时，江苏省将加大基础研究社会化投入。具体来说，江苏省将支持南京、苏州等有条件的地区、部门与省自然科学基金设立联合基金，探索与企业联合资助基础研究的有效机制；推动金融机构构建全周期融资渠道，有效支持基础研究探索；鼓励社会力量以捐赠和建立基金等方式多渠道投入，落实好企业投入基础研究税收优惠政策。

江苏省科技厅社会发展与基础研究处相关负责人告诉记者：“我们希望在一些科教资源丰富、产业基础完备、资金实力雄厚的地区，面向地方经济社会发展紧迫需求，组织跨区域、跨领域、跨行业的基础研究。”

江苏省财政厅二级巡视员戴民辉介绍，下一步，江苏省还将探索优化专项资金支出结构。“一方面，紧紧围绕打造具有全球影响力的产业科技创新中心，优化基础研究布局，加强基础研究、应用研究、试验开发、产业升级等各环节的贯通与衔接。另一方面，围绕国家战略需求，聚焦生物医药等江苏省优势产业领域和人工智能、第三代半导体等未来产业领域，遴选一批高水平科研团队深入实施基础研究重大项目，建立财政资金长周期稳定支持模式，努力实现更多‘从0到1’的原创性突破。”（记者 金凤）

(责编：李依环、郝孟佳)