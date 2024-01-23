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浙江大学生毕业作业：为校门打造3D灯光秀

2024年01月23日08:46 | 来源：中国新闻网
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原标题：浙江大学生毕业作业：为校门打造3D灯光秀

　　 看过去年鼓楼火爆的3D灯光秀吗？在光影的变幻映照下，古老的城楼焕发出了新的活力，惊艳了无数游客。就在近日，宁波财经学院艺术设计学院的师生们也同样打造了校园版的校门3D灯光秀，流光溢彩、如梦如幻的沉浸式体验，让它一时成为全校焦点。

　　“愿我们的母校越来越好！”“现在见到校门，忽然很不舍……”宁波财经学院艺术设计学院的期末设计展上，一款名为《宁财之门》的数字化创意展示设计作品成了全场焦点，不少大四学生在作品前拍照打卡，并向学校深情表白。

　　灯光秀。受访者供图

　　据了解，这款微缩版的校园3D灯光秀作品名叫《宁财之门》，是由该校数字媒体艺术专业全体大四学生共同完成，这既是他们《专业综合实训》课程的期末大作业，也是他们送给母校的一份特殊礼物。

　　“校门不仅承载了我们对学校的全部记忆，还浓缩着学校的精神文化内涵，在我们心中有着特殊意义。”参与设计的学生刘佳丽介绍，校门3D灯光秀这个创意是他们在老师指导下共同确定的，“不仅表现形式新颖独到，而且也很能体现我们专业特点。”

　　灯光秀。受访者供图

　　不过，想要让3D灯光秀的创意落地开花，其实也并不容易。“首先，学生们需要运用三维建模软件创建宁波财经学院大门的三维模型，再通过3D打印技术将这一模型实体化。”据该课程主讲教师纪思钰介绍，作品的设计方案编制按照企业项目要求设定，分为校门测绘建模、灯光剧本设计、灯光立体化影像设计制作和灯光测试校验等多个子项目。

　　纪思钰说，在这样的全真模拟下，同学们不仅需要自行开展对校本文化的解读、体悟，还需充分规划设计进度，协调各自分工内容。“这不仅加深了他们对学校文化的认同感，提升了知识迁移运用的能力和团队合作意识，还让他们提前感知了企业的设计工作流程，对接下来的求职就业有了更多心理准备。”

　　据了解，《宁财之门》的创作共历时20余天，作品从该校的校徽、校训、文化理念、校园环境等多个角度为切入点，以《雏鹰梦起》《书香古今》《宁财四季》三大章节将宁财院的办学历史、文化底蕴、风景融汇其中，以艺术的手法展现了学生对母校的拳拳深情。

　　灯光秀。受访者供图

　　“在设计创作中，在校四年的美好回忆又一幕幕浮现脑海，令人特别感慨。”参与灯光设计的学生杨妍说，作为在校期间上的最后一门课，这份作业为她的大学课堂画上了圆满的句号。“从跨入校门到跨出校门，四年大学岁月让我成长蜕变，能用校门为题来做‘最后一课’的大作业，这既是向为我传道授业、启智润心的老师致敬，也是向我为之奋斗的青春致敬。”即将参加工作实习的学生叶剑满怀深情地说，他会永远记住这难忘的一课。

　　“在持续打造优质的‘开学第一课’同时，我们更始终坚持全过程育人要求，着力推动‘校园最后一课’的优质课程培育，以期为学生在‘最后一课’上提供更扎实的技能训练，更丰富的就业指导和更真挚的人文关怀，努力提升他们的专业素养，锤炼他们的实战能力，涵养他们的爱校情怀，培育他们的报国之志，为每位学生奔向未来再助上最后一把力。”宁波财经学院艺术设计学院副院长梁伟表示，《宁财之门》的数字化创意展示设计，为学院在解决“最后一课”教学效果下降、学生学习兴趣弱化的问题上做出了成功尝试，也为进一步做好课程育人提供了全新思路，“未来我们将继续依托学院内设的数字创意产业学院等机构，调动各方资源，推出更多导向鲜明、内涵丰富的课程，坚持在理实相融的课程教学中将艺德并举与知行合一相统一，不断在课程创意中体现思政元素，融入校本文化，将艺术课程大思政平台建得更宽更广。”(谢盼盼 徐凯阳)

(责编：郝孟佳、李依环)

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