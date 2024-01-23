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湾区国际青年音乐周彰显新生音乐力量

2024年01月23日08:36 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社广州1月22日电  （记者邓瑞璇）“南越千年事，兴怀一旦来。”21日晚，一首从诗作《广州试越台怀古》中汲取灵感而创作的作品《都会》，拉开了2024粤港澳大湾区（广东）国际青年音乐周开幕音乐会的序幕。

本届音乐周于1月20日至2月1日在广州、深圳、香港举行。活动由广东省文化和旅游厅主办，由广州交响乐团、星海音乐厅、深圳交响乐团、香港管弦乐团和澳门乐团共同承办。

开幕音乐会上，来自广州交响乐团、深圳交响乐团、香港管弦乐团和澳门乐团的音乐家，在场次音乐周中成团“出道”，以粤港澳大湾区节日乐团的形式亮相舞台。除《都会》外，当晚还演奏了德国作曲家约翰内斯·勃拉姆斯的《D大调小提琴协奏曲，作品77》与捷克作曲家德沃夏克的《G大调第八交响曲，作品88》。

担任音乐周音乐总监的英国指挥家丹尼尔·哈丁将携导师和学员亮相大湾区多个文旅地标，彰显大湾区新生音乐力量。“这里有非常优秀的音乐人才、青年才俊，希望大家在大湾区收获更多音乐启发。乐队成员有不同背景、理念，但在乐队中通过建立团队精神，能进一步实现自我和集体的价值。”哈丁说。

本届音乐周还将在大湾区中心城市举行多场音乐会及相关活动。

(责编：李依环、李昉)

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