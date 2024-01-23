据新华社香港电 （记者张雅诗）第24届世界华人学生作文大赛香港赛区颁奖礼1月20日在港举行，以表彰优秀参赛作品和参赛师生。

香港赛区比赛由集友陈嘉庚教育基金、香港中华文化学院、香港教育工作者联会创科教育中心共同主办，旨在帮助香港学生反思及探究香港与国家和世界的关系，协助学校进行爱国主义教育，增强学生国民身份认同感。

据介绍，本届比赛自2023年10月12日正式开赛以来反响热烈，香港赛区主办方收到来自近200所中小学的约1000份作品，其中106份作品获选送进入复赛，将与全球华人学生一起共展风采，彰显香港学生的中文素养和精神风貌。

颁奖礼上，主办方向小学组和中学组得奖者分别颁发了“嘉庚杯”和“集友杯”奖项，每个组别均设有一等奖、二等奖、三等奖和特等奖。

香港中华文化学院院长姜增和在颁奖礼上致辞表示，香港学生需要真正理解中国文化、认同中国文化，才能真心实意地对国家和民族产生强烈的认同感和归属感。他鼓励学生们继续保持学习热情和创造精神，追求卓越，为中华民族伟大复兴贡献力量。

香港教育工作者联会会长刘智鹏在颁奖礼上致辞表示，这项比赛不仅为学生提供展现才华的机会，更增强了他们对国家的认同感和热爱之情。他希望学生们继续保持对中文和文化的热爱，成为有用之才，为香港和国家的发展作出贡献。

集友陈嘉庚教育基金副主席兼集友银行高级顾问陈耀辉在颁奖礼上致辞表示，今年适逢爱国侨领、集友银行创办人陈嘉庚先生诞辰150周年，本届比赛特以“嘉庚杯”和“集友杯”冠名奖项，借此弘扬陈嘉庚先生爱国爱乡、倾资办学的奉献精神。

世界华人学生作文大赛始创于2000年，由中国侨联、全国台联、人民日报海外版、《快乐作文》杂志共同主办，旨在弘扬中华文化及加强海内外学生文化交流。

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