原标题：把美的种子深植学子心间

《第一交响序曲》《龙腾虎跃》《赛马》《红旗颂》……16首中外经典艺术作品轮番奏响，北京市海淀区中关村第二小学教育集团学生们的新年学习生活，再一次在流淌的旋律中欣欣然打开了。

为师生献上一场音乐会，是该校坚持多年的“新年之约”，也是其将美育贯穿学校教育全过程，促进学生全面成长的生动缩影。

“除了讲授音乐技巧，老师们还引导我们感受音律之美，体悟合作之美。”四岁开始学习小提琴，该校金帆管弦乐团团员尚金琰最享受的就是和同伴们一起排练、演出的时光，“在一次次演出中默契合作、挑战自我，我体会到了在音乐海洋中畅游的快乐，变得更加自信了！”

美育是审美教育、情操教育、心灵教育，也是丰富想象力和培养创新意识的教育。近年来，青少年美育得到社会高度关注，学校美育工作迈上新台阶，社会美育资源日益丰富，家庭美育受到越来越多家长的重视，但美育却依然是“五育”中相对薄弱的环节。

“受长期以来应试思维的影响，美育在很多地方仍被视作‘副科’、窄化为艺术学习，甚至出现了‘为考而学’的应试倾向。”采访中，不少专家坦言。对此，教育部日前印发《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》（以下简称《通知》），要求全面实施学校美育浸润行动，以美育教学改革深化行动、教师美育素养提升行动、艺术实践活动普及行动等推动形成全覆盖、多样化、高质量的具有中国特色的现代化学校美育体系。

以美浸润学校，该从何处做起？将美的种子真正根植在学子心间，需要哪些方面合力推进？

开齐开足关键课程，培养学生的审美素养和创新能力

盘点学校的美育家底,中关村第二小学教育集团校长倪百明颇自豪——现有艺术教师51人，音乐、美术开课率为100%,还自主开发了舞蹈校本课程和器乐拓展课程。

这份厚实的家底，让学校得以在坚持面向全体开展艺术教育的同时，还能做到尊重个体差异，因材施教、因人而异。交响乐团、舞蹈团、合唱团、民乐团、管乐团、书画社团……丰富多彩的课程设置和社团活动，让每位同学都能够找到自己的生长点，绽放最美的自己。

“在艺术的熏陶中唤醒孩子们欣赏美、发现美、表达美的能力，是我们开展艺术教育、建设艺术社团的初心。希望孩子们无论将来从事什么职业、在哪生活，这段人生经历都能为他们带来美的体验。”倪百明如此看待美育的价值。

课程是美育实施的重要载体和主要途径，开齐开足美育课程是实施美育的重要前提和保障。此次《通知》提出，将大力推进艺术教育教学改革。严格按照各学段课程标准开齐开足上好艺术相关课程，创新教学方法，丰富课程资源，提高教学质量，“帮助义务教育学生掌握1至2项艺术特长”。

然而，记者调研发现，尽管近年来各地在加强学校美育工作方面进行了很多积极探索，取得了明显成效，但“说起来重要，做起来次要，忙起来不要”仍然是一些学校美育工作的鲜明写照，应付、挤占、停上美育课的现象时有发生。

这个学期末，山西某小学美术教师刘叶就提前过上了“假期生活”——美术课不是被语文老师借去讲题，就是被数学老师拿去刷卷。但平时课时能基本保证，已经让她“很是知足”：“有些偏远学校专职老师匮乏，美育教师只好由其他科任教师兼任，老师上课力不从心，学生学习漫不经心，学不到专业知识，更谈不上审美能力的培养。”

与此同时，一些学校在美育课开展过程中，过度重视对学生的知识化、技能化教育，而忽视对学生美育素质、审美意识和能力的养成，美育技能化、应试化倾向值得警惕。

“每天就是练习横竖撇捺，我问老师为啥只写这个？老师说‘哪有那么多为啥？叫你写啥就写啥，这又不是创意美术’。”兴致勃勃报了学校课后服务的书法班，没过几天，如此教法就让一年级男生毛豆直呼“没劲”。

“美育的多种表达中最直观的是艺术表达，但美育的目的不是培养艺术家，而是培养‘艺术人’——懂得艺术创作规律、会欣赏艺术作品、有一定艺术表现能力，终生追求美的人。”在清华大学艺术教育中心主任、首届全国高校美育教学指导委员会秘书长赵洪看来，以美浸润学校，最重要的还是观念问题，“既要扭转美育‘副科思维’，按照国家美育课程要求，配齐美育教师，保障学校美育设施设备；更要更新美育理念，不能一味用常识教学生、用技能考学生，要科学研发课程，重视对学生的过程性评价，让学生真正浸润在美育环境中，获得美的滋养。”

提高全员美育意识，让学生沉浸于“无处不在的美”

当语文课上响起贝多芬的《月光奏鸣曲》，会发生什么？

当一位语文教师把天津交响乐团钢琴独奏演员、国家一级演员张乐的这个建议融入日常教学，将“听后感”布置为作文题目后，惊喜产生了——深入讲解后、悠悠乐音中，学生文思泉涌，曾经怕写作文的孩子也自然而然地写出了真情实感。

在北京市石景山区古城第二小学，美育也并不止步于艺术课程与社团，而是有着更加多元的打开方式——在一堂以“美丽吉祥纹”为主题的跨学科学习中，美术老师会带着学生去北京中轴线研学，发现中华优秀传统文化中的设计之美；语文老师会讲解传统纹样背后的文化寓意；学校还将孩子们设计的纹样作品做成了徽章等文创产品。

“新时代做好学校美育工作，应该牢固树立‘大美育’的理念。”该校校长刘晓群介绍，近年来，学校将三级课程打通，整体推进形成了艺术美育课程群，致力于在各个学科的课堂中引导学生发现美、体验美、感受美、欣赏美和创造美。

“所谓浸润，就是让美育成为全校的‘风景’而非单一学科的‘盆景’，让学生沉浸在一种‘美无处不在’的环境之中。”采访中，多位专家指出，要改变美育与其他学科彼此割裂的状况，深入挖掘各学科蕴含的美育价值与功能，涵育学生开阔的视野和全面发展的素质。

让美育“无处不在”，需要不断涵育教师审美素养，提升全员美育意识。一堂题为“藏在‘春’字里的美”的书法课让中国农业大学附属小学的孩子们与美相遇。“好雨知时节，当春乃发生”“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”，从含有“春”的名家名句，引入书法大师颜真卿的代表作，再循序渐进地给学生介绍“春”的多种字体，甲骨文、篆书、隶书、楷书、行书……教师李玉玲带领孩子们从各种角度领略文字之美、意境之美、书法之美。不断研课、磨课，大力开展以美育为主体的跨学科融合教学和实践活动，如今，“协力奏响从艺术教育走向大美育新篇章”的理念早已在该校每个老师心中落地生根。

让美育“无处不在”，还需要在校园文化方面，营造美的环境、突出美的引领，让学生从校园一砖一石、一草一木、一角一景中感受美的存在和影响，进而涵养美的心灵和高尚的精神追求。

走进重庆谢家湾学校，每一面墙壁、每一个角落都成为学生触摸美、感受美、践行美的重要依托。带学生摸摸大树的树皮、闻闻青草的味道、看看树叶的脉络，孩子们就会循着这些指引全身心地感知大自然和周围生活中的美好。楼道间、食堂里，随处可见学生的照片，或阳光微笑，或专注学习，或帮助他人，处处传递品德之美。

家校社协同，把美育课堂搬到广阔大地上

对于湖南长沙芙蓉区的孩子们来说，湖南博物院可是他们眼中亲切无比的“美育大课堂”。在这里，他们可以近距离参观国宝级的稀世珍品素纱单衣，感悟传统服饰之美；可以听专业老师讲解特色漆器，体会古朴漆艺之美；还将这些所学变成了作品，搬到了自己的美术本、作文本上。

馆校联动，走进博物馆上美术课；整合资源，编写特色课程读本……近年来，湖南长沙芙蓉区立足当地优秀传统文化资源，携手湖南博物院、长沙市博物馆等公共文化场馆，共建“馆校美育大课堂”，用丰富多彩的方式在孩子们心中埋下美的种子。

不少专家呼吁，尽管此次是针对学校推出的美育浸润计划，但美育不仅仅在校园里，更应该在广阔的社会大课堂上。要充分利用好学校所在城市的公共文化服务资源，把博物馆、美术馆、文化馆作为美育课的实施之地；社会文化教育机构应做好公共文化服务工作，为孩子提供良好的美育环境；家庭也要积极引导孩子在生活中发现美、感悟美。

记者了解到，近年来，在家校社协同做好美育工作上，多地已有探索。如北京市实施义务教育阶段课外活动计划，推动高校和社会力量参与小学美育发展的高质量实施，通过政府购买服务等方式，鼓励支持社会力量参与美育薄弱学校的教育教学。上海市依托上海学生交响乐团、民乐团、合唱团、舞蹈团、戏剧团、校园电影院线，组建各类艺术联盟，鼓励文化系统选派优秀文艺工作者参与美育支教志愿服务项目。江苏、山东、重庆、四川等地开发利用社会美育资源，积极推动各级博物馆、美术馆、艺术馆等免费向大中小学生开放。

（记者 邓 晖）

(责编：李昉、李依环)