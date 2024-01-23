原标题：为学生擦亮发现美的眼睛

教育部日前印发通知，全面实施学校美育浸润行动。这不仅标志着学校美育工作进入全方位、立体化、多层次推进阶段，也意味着美育将在促进人全面发展、培养健全人格、激发创造活力等方面发挥更为基础性的作用。

课程是教育思想、目标、内容的主要载体，是学校育人的基础。全面施行学校美育浸润行动，要着重加强美育课程的开发和建设。

美育课程建设要有“大美育观”。随着《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》等相关文件相继出台并落实，各级各类学校美育工作得到了长足发展。然而在实践层面，还广泛存在着误读美育内涵、窄化美育课程的情形。不少学校将美育课程等同于艺术体验课程（音乐课、美术课、形体课、戏剧课等）、艺术技能课程（主持课、陶塑课、剪纸课、朗读课等）或美育知识课程（美学原理、艺术史、美术鉴赏、美育学等），这不仅异化了美育的价值指向，还削弱了美育的育人实效。全面实施学校美育浸润行动明确了以“浸润”作为美育工作的目标和路径，这意味着美育课程的开发和建设要以“实现提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力”为出发点，遵循美育规律和特点，既要包含音乐、舞蹈、绘画、影视、戏剧、戏曲、文学等艺术类美育课程，还要囊括以风景、园林、山水等为感知对象的自然类美育课程，又要覆盖物理实验、化学反应、数学规律等理性之美的科技类美育课程，及体察生活、志愿服务的社会类美育课程等。让学生在贝多芬的《命运交响曲》中感受到人生喷薄而出的力量之美，在山水变换中体悟道法自然的和谐之美，在科学实验中发现创新创造之美，在国家发展、时代进步的巨浪中感受社会主义制度之美，全面提升个体对美的感知能力，净化心灵，启智创新。

美育课程建设的“大美育观”还表现在相关课程群的协同性上。全课程育人凸显了“以浸润作为美育工作的目标和路径”，通过隐性教育达到潜移默化育人之效。德育课程中的爱国之美、奉献之美、友善之美、诚信之美等由“善”而生的美和美育所追求的“成大人”的最高理想人格相融相通；智育课程中，以小学语文为例，唐诗宋词的韵律之美、意境之美和美育所向往的人生境界之美“不期而遇”；体育课程中，运动锻炼所追求的健康匀称的形体、健美精干的肌肉线条和美育所崇尚的力量之美、崇高之美、和谐之美相互映照；劳动教育课程中，躬耕实践、磨炼意志和美育所推崇的奋斗之美、创造之美相互促进。充分挖掘相关学科的美育功能，构建系统性美育课程群，对于建立统一和谐的氛围和环境，提升美育实效至关重要。

美育课程建设要因事而化、因时而进、因势而新。充分发挥教师的引导作用。教师是课程建设的核心，所有教学方案、教学规划、教学设计等核心环节都要依靠教师落实。而美育课程教师队伍建设，不仅要抓美育课程专职教师的职业素养，还要涵养相关学科教师的美育意识和美育能力。充分整合教育系统资源，建立课程共享、平台共建、合作共赢的大中小学美育课程建设共同体。充分发挥区域文化优势。如，剪纸是山西一种很普遍的群众艺术，在当地乡村学校开展剪纸课程，不仅能够弥补和丰富城乡教育资源差距，还能够促进传统文化的传承和交流。其实，只要能够让学生被美熏陶、被美滋养，被美浸润，美育课程大可不必追求千篇一律。充分运用现代科学技术。通过VR等技术应用弥合各地、各校美育资源不均衡的差距，让更多的学生体验到内容更丰富、形式更多样、载体更灵活的美育世界。

新时代呼唤新作为，让我们为学生擦亮发现美的眼睛，涵养美的心灵，成就美的事业，以美树德，以美增智，以美强体，以美创新，以美育成就完整的生命个体。

（作者：吝莹莹，系中央美术学院马克思主义学院教师）

(责编：李昉、李依环)