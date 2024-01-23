原标题：建设时时、处处、人人的美育育人环境

以美育浸润学生，全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，丰富学生的精神文化生活，让学生身心更加愉悦，活力更加彰显，人格更加健全；以美育浸润教师，发挥教师职业的美育功能，提升全员美育意识和美育素养，塑造人格魅力，涵养美育情怀；以美育浸润学校，打造昂扬向上、文明高雅、充满活力的校园文化，建设时时、处处、人人的美育育人环境……

日前，教育部发布了《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》（以下简称《通知》）。该行动将如何通过深化美育教学改革、丰富美育资源供给、完善保障措施，让美滋养青少年的心灵世界？相关举措又应如何更好落到实处？记者采访了中国工艺美术馆（中国非物质文化遗产馆）副馆长、清华大学美术学院兼职教授苏丹，湖南师范大学音乐学院教授、首届全国高校美育教学指导委员会副主任郭声健。

记者：美育作为全方位育人的重要部分，对塑造青少年美好心灵具有重要作用。习近平总书记指出，做好美育工作，要坚持立德树人，扎根时代生活，遵循美育特点，弘扬中华美育精神，让祖国青年一代身心都健康成长。为何要强调学校美育“浸润”作用的发挥？

苏丹：“美育浸润”是个环境概念，强调艺术学习是一种“具身体验”，离不开多看、多动手。通过接触艺术，情感的涌动使得身体发生了反应，才能实现艺术的感知。过去我们说 有人“懂得了美的道理，但实际上又不太懂艺术”，就是这个原因。这就 意味着美育需要行走，需要穿越不同的社会空间， 需要抵达相应的环境场所。例如 在历史 遗址现场，人们看到遗迹样貌和发掘出的文物，情绪上会有一些变化，脑海中激发出对历史的想象， 这个场地就变得“神圣”起来，有了“场所精神”，附着于遗迹之上的各种艺术的形式，浮雕、壁画、装饰，都不仅是单一的艺术形式，而具有了整体性。《通知》强调“浸润”，正是希望青少年美育要注重调动身体的 诸多感官去学习、去实践、去动手。

郭声健：中办国办《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》提出，美育“能提升审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力”，强调了美育陶冶情操、温润心灵的价值追求。《通知》不仅将“浸润”确立为美育工作的目标，而且将其作为美育工作的路径，既彰显了美育潜移默化浸润心灵的独特育人价值，也遵循了美育融入教育教学全过程与各环节的特殊教育规律，可以说用“浸润”将美育的目标及其实现路径创造性地进行了精准对接。

记者：《通知》中无论是艺术学科与其他学科协同，还是城乡协同、校地协同的举措，美育的内涵都不局限于艺术类课堂本身，对象不局限在青少年学生，充分体现了“大美育”观念。此次《通知》如何将“大美育观”落实到美育育人方方面面？

苏丹：当代对艺术的定性，已不局限在传统认为的几种艺术门类，例如绘画不仅包含国画、油画、版画等，而是 更指向一种让人看上去完美的、有激励感的生命状态、生命体验。有人说今天的艺术“平面化”了， 不是那么“栩栩如生”了，其实是因为今天艺术的形式更加本质，并不像过去一样侧重于描摹自然、模仿自然中的物象，而是把它们变成一种天赋、一种能力，这种能力让人感动， 开始指向人的精神状态。

我们提倡“大美育”，就是要抛弃过去的偏见， 抛弃学科僵化的划分，让学生看到，科学家身上也有艺术家的气质，民间吹吹打打的匠人因为音乐有了别样神态、有了游离于固定旋律之外的气韵等。只要创作主体的精神状态和他的才艺相融合，艺术呈现的形式 可以是多样化的；学科交叉融汇过程中 会产生一些新的艺术火花，反过来，艺术对科学发展也会有帮助。

郭声健：一般认为，美育浸润的对象是学生，此次《通知》则富有创见地扩展了美育浸润的对象，丰富了美育浸润的内涵，进一步彰显了美育浸润的价值。明确美育浸润的对象不只是学生，还包括教师和学校，既具有学术创新价值，也具有实践跨越意义。要真正实现浸润学生与学校的目标，教师必须率先垂范，“以美育人先育己”。《通知》在“教师美育素养提升行动”中，聚焦美育意识、美育素养、美育情怀以及人格魅力等浸润目标，提出了多项具体举措，旨在提高教师全员美育素质与育人能力，进而实现全面提升学生审美素养、陶冶情操、温润心灵、激发创新创造活力的目标，打造昂扬向上、文明高雅、充满活力的校园文化，建设时时、处处、人人的美育育人环境。

记者：下一步，应如何有针对性地补短板、强弱项，深化校园美育育人实践，提升育人实效？

苏丹：一是要进一步强化教师培训，教师作为教育工作者，要首先成为有“大美育”观念的、有大爱的人，懂得大美的人。二是注重“请进来、走出去”，可以把不同类型学校美术教师、艺术工作者、文化工作者等请到校园，开展讲座和传习等活动，师生之间展开讨论、展开竞赛，形成平等友善、教学相长的浓厚氛围；教师应多带学生 探访历史遗址、 参观艺术博物馆、访问艺术院校、走进艺术家工作室， 多聆听、多对话、多动手。三是强化校园美育文化营造，让校园环境里既有自然的美，也有人文的美，例如展现校园过往的历史、人物、事件，人文方面的美誉、社会影响力等，建筑、雕塑要美观、得体， 形成一种既安静和谐，又 博大包容的气质。

（记者 周世祥）

(责编：李昉、李依环)