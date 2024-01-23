原标题：四川凉山 打通科技成果转移转化通道

记者1月21日获悉，四川省凉山州科学技术局会同相关部门，聚焦高校院所和科研人员急难愁盼的职务科技成果转化痛点堵点问题，于日前出台了《凉山州关于深化赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权改革的实施方案》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》打通了科技成果转移转化通道，将助推更多科技成果就近就地转化为现实生产力。

据悉，《实施方案》分为总体要求、改革内容和范围、重点工作、保障措施四部分，共计19项36条。在严格执行国家和四川省文件精神刚性要求的基础上，《实施方案》重点提出七个方面的创新。例如，《实施方案》明确，可以通过“先赋权、后转化”模式赋予科研人员科技成果长期使用权。《实施方案》还明确，单位可从科技成果转化净收入中提取不低于70%的比例，奖励对转化科技成果作出重要贡献的工作人员和团队。

据介绍，《实施方案》是对科技成果转化机制和模式的创新，形成了破除制约科技成果转化障碍的具体措施。此外，《实施方案》还能进一步激励科研人员创新创造能力，引导科研人员把论文写在产品上、把研究做在工程中、把成果转化在企业里。这对促进高水平科技成果持续转化、打造凉山经济发展新引擎具有重要意义。

（刘桂源 陈科 实习记者李诏宇）

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