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中国农业科学院：建立以重大原始创新为导向的基础研究体系

2024年01月23日08:30 | 来源：光明日报
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原标题：建立以重大原始创新为导向的基础研究体系

　　 记者从22日召开的中国农业科学院2024年工作会议上获悉，该院将夯实基础研究和基础性科研工作，建立以重大原始创新为导向的基础研究体系。

　　 在科技革命和产业变革深入发展，学科交叉融合不断推进，科学研究范式发生深刻变革，科学技术和经济社会发展加速渗透融合的大背景下，农业科技创新步入重要历史节点。但我国农业科技原始创新能力不足、部分关键核心技术受制于人的局面还没有实现根本性转变，破解水土资源约束、支撑国家粮食安全的科技供给还存在不少短板，服务从“一农”向“三农”转变、支撑宜居宜业和美乡村建设的能力水平还有很多弱项。

　　 据了解，2024年，中国农业科学院将出台加强基础研究的指导意见，依托全国重点实验室建设科学中心，持续开展科学中心重点任务及青年创新专项遴选，有组织推进基因编辑、合成生物、数智技术、绿色技术等前沿科学与交叉领域的基础研究，加快实现重大突破；强化农业基础性长期性工作，加强农作物和畜禽种质资源收集、保存、鉴定和利用，做好农业微生物优异菌株的筛选、保藏和评价，推动全院历史基础数据资源整编与出版，做好科技基础资源调查专项项目储备；聚焦农产品稳产保供、耕地保护与利用、农业防灾减灾、农村人居环境整治等国家重大需求，推进农业长期因子观测工作落地实施，在全院观测站系统部署水土气生等各类农业生产要素的长期定位观测，推动形成数据“生产—汇聚—产出”全链条，发挥数据的基础资源作用和创新引擎作用。（记者杨舒）

(责编：李昉、李依环)

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