1月20日上午，北京市政协第十四届委员会第二次会议开幕。会上，北京市委教育工委联合北京市政协研究室，组织10名北京高校思政课教师代表参与旁听。此次活动作为北京市以实践教学为主题的“大思政课”综合改革试验区建设的重要内容，旨在帮助思政课教师通过亲身参与，更加全面了解市政协及其常委会的工作机制，深刻认识人民政协在全过程人民民主中的重要作用，直观感受新时代首都发展的生动实践，更好地立足京华大地讲好“大思政课”。

根据工作安排，思政课教师代表全程观摩了开幕会，包括听取市政协常委会工作报告、市政协常委会提案工作报告、表彰优秀提案等环节。思政课教师代表一致认为，此次活动，是一次首都践行全过程人民民主理念的实践教学，机会十分难得，意义非常重大，充分体现了以市政协为代表的首都各界对办好思政课的关心关切和大力支持，令人备受鼓舞。

活动现场，首都师范大学新上岗思政课教师郭明通过vlog形式记录自己参与此次活动的所见所感，并与班级同学分享交流。“过去给同学们讲我们国家的政治协商制度，主要是通过教材、新闻搜集教学素材，这次听说我能到会议现场旁听，同学们都很兴奋，给我留了很多‘作业’，我要珍惜这次难得的备课机会，用咱们首都的实践，讲好协商民主制度的活力和魅力。”

会前，北方工业大学思政课教师陆宽宽一直在与参会委员交流。“得知我是高校思政课教师后，很多委员都打开了‘话匣子’，和我聊了很多，让我强烈感受到首都各界汇聚智慧，凝聚共识，共同助推新时代首都发展的决心信心，也为我讲深、讲透、讲活全过程人民民主提供了新的启发。”

北京警察学院思政课教师乔迈说：“‘大思政课’这一育人理念正是在政协会议上提出的，能够亲身旁听观摩市政协会议，为下学期‘大思政课’教学备课，非常有意义。下学期，我将把课堂更多地放到平安北京建设第一线，引导学生们矢志不渝听党话、跟党走，为首都推进中国式现代化贡献青春力量。”

去年以来，北京市委教育工委以首善标准推进以实践教学为主题的“大思政课”综合改革，立足首都“四个中心”功能定位和资源优势，打造“中轴线上的大思政课”“‘京’彩文化青春绽放”等品牌，推出“接诉即办进高校”等育人品牌，取得良好育人成效。目前，全市16区已与全市26所市级重点马院全覆盖建立“大思政课”建设共同体，累计启动建设200余个思政课实践教学基地，将京华大地的生动实践转化为大中小学生启智润心、激扬斗志的“大课堂”。

下一阶段，北京市委教育工委将纵深推进“大思政课”综合改革，进一步强化资源统筹，推进校地协同，努力形成具有首善标准、首都特点、首创精神的全国示范性“大思政课”建设模式。

来源：北京市委教育工委

(责编：郝孟佳、熊旭)