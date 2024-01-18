原标题：通讯：探访内蒙古温室大棚里的“95后”博士

中新网鄂尔多斯1月17日电 题：探访内蒙古温室大棚里的“95后”博士

中新网记者李爱平

连日来的气温骤降，让27岁的许良鹤不得不在他工作的温室大棚里多加一层棉门帘。

大多数时间，这位穿着黑色羽绒服的“95后”博士会与师弟李浩杰待在满眼绿色的大棚内，观察枝头上的番茄，偶尔也会摘下来尝尝果实是否可口。

图为许良鹤所在温室大棚内的番茄。李爱平摄

“我要在大地上写论文。”17日，就读于西北农林科技大学的许良鹤，站在内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区一间温室大棚内对记者袒露心迹，“经过4个月的适应，已经爱上了鄂尔多斯，有可能留在这里发展。”

来自山东济宁地区的许良鹤，从小生活在农村，用他的话说，“对农业农村有种天然的亲近感”。巧合的是，正在读博的他，选择的课题恰与当下在鄂尔多斯东胜区温室大棚内的番茄种植有关，不过，“论文题目暂时还没定。”

图为在鄂尔多斯温室大棚内的许良鹤。李爱平摄

“对这片土地的爱是渐进式的。”许良鹤透露，2022年，包括李建明教授在内的西北农林科技大学设施创新团队十几位老师来鄂尔多斯时，一下飞机就遭遇到了恶劣天气，“黄沙从四面八方奔涌而来，只有脚下的野草焕发出勃勃生机。”

“如此风大的地方怎么能种好蔬菜呢？”长期从事设施农业的李建明教授犯了难，但也激起了他的好胜心。之后，他组织师生从西安到鄂尔多斯10余次，检测当地的各项环境数据及农户种植情况，最后决定在鄂尔多斯开启设施农业技术改革创新的旅程。

图为2023年9月许良鹤在鄂尔多斯东胜区温室大棚留影。(资料图)许良鹤供图

2023年9月，许良鹤和李浩杰作为设施创新团队的“先锋兵”，正式来到距鄂尔多斯东胜区30公里的一家农业园区内，尝试种植番茄。他们将几千公里之外的种子播撒在温室大棚中，耐心等待幼苗出土，“一有时间就去观察，不过也有小担心……”

日子平淡无奇地过去，许良鹤看着大棚中的番茄幼苗慢慢出土、泛起绿芽、开始结果，他悬着的心跌落肚里。但2023年12月10日一场忽然而至的大雪，差点让所有人的努力功亏一篑。

提前看过天气预报的许良鹤并未想到这场大雪会提前一天到来。彼时，他立即联系团队汇报情况，在李建明教授的指导下，提前准备了吹雪机、刮雪板，并制定了除雪方案。

图为在温室大棚屋顶上除雪的许良鹤。许良鹤供图

第二天一早，雪逐渐变小，许良鹤和李浩杰便开始“和太阳赛跑”。“必须在太阳出来之前将温室保温被上的积雪清理干净，否则积雪将致使温室发生严重低温冻害事件。”

“温室屋面很滑，吹雪机非常笨重，我们尝试了好几次才爬上温室屋顶。”回忆起这次除雪经历，许良鹤记忆深刻。“吹雪机工作时噪音巨大，加上屋顶寒风凛冽，即使穿着厚厚的棉衣也冻得手脚发麻。”

幸运的是，两人经过5个小时的劳作，终于在当日中午完成了整栋温室的屋面除雪作业，“此时太阳刚好从厚厚的云层中探出头来，晒的整个温室雾气升腾，看到一切安好，我和师弟都长长舒了一口气。”

回顾自己离开“象牙塔”的这段时间，许良鹤坦言，最大的变化是“学会了独立生活并照顾自己。”距温室大棚约200米的地方，有他的办公室和宿舍，一有时间他就会到办公室撰写种植番茄的心得体会。他希望未来能用自己所掌握的技术为中国西部贫瘠土地上的蔬菜种植蹚出一条新路。

对于即将迎来的春节，许良鹤表示，会留在这里继续观察，并考虑论文的开题。

“现在大棚里的番茄已上市，被端上了当地市民的餐桌。”许良鹤对自己和师弟的坚守甚为满意。

(责编：郝孟佳、李昉)