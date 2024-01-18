余瑞冬

日前，加拿大政府相关部门表示，从2024年起对申请学习签证的国际留学生提出更高的资金门槛，要求他们准备更多的生活费。具体而言，除了第一年的学费和旅费之外，单个申请人还需要提交自己备有20635加元生活费存款的证明。这个数额相当于目前加拿大统计局划定的低收入标准线的75%。新要求将适用于2024年1月1日起加方收到的新学习签证申请。

目前，每个学习签证申请人的生活费门槛为1万加元。这一标准自新世纪初以来实施至今。加政府认为，随着时间推移，现行财务要求已经跟不上生活成本的变化，导致留学生进入加拿大后会发现他们的资金不足。

在目前高通胀环境下，加拿大的生活成本明显上升。加政府曾面向国际留学生出台多项纾困措施。相关负责人宣布，这些措施中，对于国际留学生就读期间校外工作时长限制的豁免政策将延长至明年4月底。现已身在加拿大的留学生及2023年12月7日之前提交学习签证申请的人，2024年4月底之前每周可在校外工作20小时以上。

另外，对于2024年9月之前入学的国际留学生，如果其网课时长占学习课时的50%以下，网课时长可以计入未来申请毕业后工作签证的学习总时长。毕业后工作签证在今年底之前到期的持有者仍可申请一次额外延期18个月的工作签证，但该临时政策不会进一步延长。

（来源：中新社）

(责编：郝孟佳、李昉)