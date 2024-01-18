周成刚

近期，海外高校的录取结果陆续揭晓，一些同学们手握心仪的offer，兴奋不已；一些同学们则收到了拒信，略感遗憾。然而，还有一部分同学们发现自己并没有被直接录取，也没有被拒绝，而是被放进了Waiting List，心中不禁产生疑惑：还有被录取的希望吗？

进入“待定池”也很优秀

Waiting List，简单来说就是一份候补名单。国外院校在审核学生的申请材料后，发现学生申请材料不全，或是学生的资质目前还不足以被学校立刻录取却又足够优秀，所以院校没有直接给学生发放拒信，而是放到了Waiting List中，让其成为“待定池”里的一分子。

Waiting List这种“待定”的形式起初是美国大学为确保入学率而设定的，源于Yield Rate（即实际来校学生与录取学生的比例）的不确定性，学校无法保证录取结果发放后，实际来校的学生与院校空缺的学生数量一致，因此，设立了“候补席位”，如果学校原定名额出现空缺，学生就可以及时补上。

由此可见，进入Waiting List不等于被学校拒绝。要知道国外很多知名院校的招生办公室每年都会收到成千上万封申请，进入Waiting List，说明学生已经优秀到院校不愿轻易放弃，这时更应该为自己小小自豪一把，说明自己仍有被心仪院校挑中的希望。

写封“请愿信”很有帮助

进入Waiting List的学生普遍都非常优秀，但他们身上的成长意愿与表现能力是否高于同期竞争者是学校比较在意的。也就是说，学校不仅看学生的入学意愿是否强烈，也更想了解学生在未来能否有更好的发展和积极向上的心态。正因如此，如果有同学发现自己进入到Waiting List中，就要开始做一些打算了。

首先，要想清楚这所学校是不是自己心仪的，如果不是，建议同学尽早进行下一步规划。如果同学本身非常喜欢这所院校，那就要尽早给学校发邮件，表明自己非常想进入这所学校就读，有余力的同学，还可以同时附上一份“请愿信”。

“请愿信”的内容，不能只强调想要在学校就读的强烈愿望，更要精心设计一些论点，表明自己在入学后能够为学校带来什么。比如，表示自己在某些艺术、体育项目上可以为学校带来更多的价值，或者可以建立社团帮助学校的老师和同学们了解中国文化等，这些都是学校乐见其成的。因为海外的院校，尤其是美国，会认为丰富的实践活动能反映出一个人是否具有创新能力和领导才能，还可以拓展在校学生看世界的视角，提升学校的文化浓度。

另外，在信中如果能够展示自己持续进取的心态，这也是一个“加分项”。比如，表示自己提交申请后仍然保持学习，并且用更新的成绩单或者标化成绩、新拥有的优势项目等来证明，让学校看到自己是一直在进步的。

但这里还是要提醒各位家长和学生们，虽然尽快向学校发邮件是必要的，但不同的学校在Waiting List环节有不同的要求，比如狄金森学院（Dickinson College）在官网中明确表示，如果学生想要增强自己在“待定池”中的竞争力，争取录取机会，就要填“Waitlist Reply”表，表明学生愿意留在Waiting List中；佐治亚理工学院（Georgia Institute of Technology）则在官网中表明，不受理候补学生额外提供的资料或信息。

所以，对于申请者来说，要先了解各个学校的Waiting List标准和要求，再“对症下药”，才能有效提高自己的“转正”几率。

总而言之，递交留学申请后，同学们可能会面临多种结果，但无论是录取、拒绝还是进入候补名单，我们都应该以积极的心态面对。尽管进入Waiting List可能会让人感到失落，但我们不能放弃希望。相反，更应该主动出击，积极展现自己的优势和潜力，争取最有利的结果，让学校在“待定池”中“拾”起与众不同的你。

(责编：郝孟佳、李昉)