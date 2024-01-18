本报记者 周姝芸

“选专业，兴趣优先还是就业优先？”“如果发现专业不合适可以换吗？”

留学选专业，是许多中国学生面临的重要决策之一。选择专业时如何考量？就此，记者通过对话不同国家的中国留学生、专业人士等，为大家提供一些参考。

专业冷热理性看

“我很早就听说，文科类专业不好找工作，但在留学前经过深思熟虑，我还是选择了喜欢的英语文学专业。”在美国上学的章玲认为，专业选择要以自己擅长的事出发。

章玲说：“我从小喜欢英语，也喜欢看书，这件事做起来很‘顺手’，事实证明这就是适合我的专业。来美国上学后，我上的课大部分是seminar（研讨课）形式，通常需要10人以下学生参与，讨论看过的书和文献，互相提问、延伸话题。因此，平日里大家都要充分阅读，这对我来说是件有趣的事。我打算之后继续读博，走学术路线，或许将来做一名高校老师。”

“不少学生在选专业时考虑其是否‘热门’或者‘冷门’，其实这是相对变化的。”启德教育相关负责人说，“如今专业趋势发展很快，可能入读时是‘热门’，毕业时就没有那么热了，反之亦然。因此，学生要理性地看待专业‘冷热’，可以将眼光放长远些，做出适合自己的选择。”

申请留学时，专业排名和学校排名也是学生纠结的两个考量点。在德国亚琛工业大学学习材料学的严润泽认为，哪项优先没有标准答案，需要结合自己对未来的规划。他说：“以德国为例，因为制造业发达，很多赴德国留学的中国学生正是冲着车辆工程、机械制造、自动化等专业来的，目标导向强。像德国斯图加特大学，虽然世界大学排名并不十分靠前，但其车辆工程专业很知名，就业率高。专业排名和学校排名都只是一项参考因素，我不赞成一味追求大学的排名而忽视了专业体验。”

转换专业有机会

“美国本科教育给了学生较大的专业选择空间。虽然申请大学的时候我们填报了想读的专业，但入学之后，前两年皆为文理教育，可以自由选课。”在美国留学的朱小清说，文理教育期间，学生可以探索真正想学的专业。在部分学院，确定专业之前还可以和专业导师交流沟通，听取建议。

朱小清说，如果没选到喜欢的专业，就读期间想转专业也是有可能的。“在美国读大学，转专业的关键之一在转学分。由于不同专业涵盖不同的课程，相似的或者公共类课程的学分可以互换，其他课程则需要补修，这意味着要花更多时间上课，可能会导致延期毕业，这是需要考虑的问题。”

“对留学专业有明确的认识需要一个过程，中国留学生在选留学专业时冒然做出决定的情况并不鲜见。”启德教育相关负责人说，“即便选错专业，也不必太沮丧，很多事情可以改变。目前各国高校对入学后转专业的安排有越来越灵活趋势，学生可以先通过实践、课题研究等涉足新领域，拓宽知识面，从而明确感兴趣的专业。再者，在读期间也可以和学院老师多沟通，以寻求帮助。”

各国高校转专业的政策并不相同。比如，在瑞典留学，专业相似度是专业能否转成功的重要因素。“学生想转专业可以提出申请，如果两个专业比较匹配就可以转。”在瑞典查尔姆斯理工大学学习车辆工程的肖雄说，“学校官网上有申请每个专业前必须完成的课程要求，提交相应材料之后由对方学院审核。”

新兴专业前景好

近年来，在英国用两年时间读两个硕士这种留学模式越来越受中国留学生欢迎。根据启德教育发布的《2023中国留学市场盘点》报告中的调研数据显示，31.8% 的学生希望在英国攻读第二硕士。

在英国学车辆管理专业的刘子扬说，自己有读第二硕士的计划。“双学位不仅可以满足学习兴趣，还可以增加复合学科背景，提升求职竞争力。根据相关政策，学生申请的第二硕士学位与第一硕士学位不能有超过33.3%的课程重合率。这说明，学校鼓励学生读不一样的硕士专业。”

记者了解到，不少学生出于丰富学科知识、提高就业竞争力的目的，考虑在本科毕业后跨专业读研。在美国学习传媒专业的王思远，想在研究生期间选择商科项目，她说：“不少美国高校提供先修课，我们可以通过网课、暑校等方式补充新专业知识，完成过渡。另外，我在咨询公司有实习经历，这帮助我了解了行业，明确了自己的兴趣，我还从实习公司拿到了推荐信，希望能在申请时增加自己被录取概率。”

近年来，一些新兴专业对学生背景包容度较高，且因发展前景良好受到越来越多关注。以德国留学为例，严润泽谈道：“虽然德国高校非常注重课程匹配度，跨专业读研比较难，但学生可以申请新型的复合学科专业，比如本科学机械、电气的学生，读研可以考虑可持续能源、电动汽车、医疗技术、技术管理等专业，其中不少专业是德国高校近几年新开设的。”

(责编：郝孟佳、李昉)