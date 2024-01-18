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“助力乡村振兴出版计划”百种图书正式发布

2024年01月18日08:17 | 来源：光明日报
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原标题：“助力乡村振兴出版计划”百种图书正式发布

“助力乡村振兴出版计划”百种图书日前正式发布。“助力乡村振兴出版计划”是由中共安徽省委宣传部主持谋划、安徽科学技术出版社组织实施的大型融媒体出版工程。

该出版计划以服务乡村振兴战略、助力实现共同富裕为根本目的，内容围绕产业、人才、文化、生态、组织五大振兴展开，将100种出版物分为“现代乡村社会治理”“现代农业科技与管理”“新型农民职业技能提升”“现代种植业实用技术”“现代养殖业实用技术”五个子系列，历时三年完成。出版计划同步配套建设了“助力乡村振兴数字资源库”，对超过400小时的音视频资源进行公益传播，成为“三农”工作从业者和农民朋友的“移动参谋”。

编写过程中，专家学者们坚持少用学术性表达、多用叙事性表达，增加图片比例，争取做到一看就懂、一学就会。在培训现场和田间地头进行技术指导时，同步录制视频，并分类制作上传至数字资源库，方便农民在生产操作遇到疑惑时能随时点、免费看。同时，编写团队还邀请了一些具有代表性的“土专家”“田秀才”参与编写，他们的困惑、收获和期望都成为选题、编书的“活水”。（记者丁一鸣、常河）

(责编：李昉、郝孟佳)

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