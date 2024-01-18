原标题：中泰音乐家奏响2024“欢乐春节”序曲

图为音乐会现场。王思成供图

1月14日下午，泰国玛希隆王子音乐厅内丝弦袅袅，筝韵悠扬。由泰国玛希隆大学音乐学院与中国驻泰国大使馆合作举办的“欢庆之声——2024欢乐春节音乐会”隆重举行，为迎接中国农历龙年的到来奏响“中泰一家亲”的序曲。

音乐会上，浙江音乐学院师生组成的翡翠筝团与泰国玛希隆交响乐团同台演绎了《高山流水》《梁祝》《梦回临安》等经典及新创编的曲目，尽显中国传统音乐的魅力与创新。音乐会在两国传统乐器联合呈现的《春节序曲》中落下帷幕，现场观众深深沉浸在喜庆祥和的氛围与“中泰一家亲”的浓厚情感之中。

国际奥委会委员、泰国爱乐乐团董事会主席坤莹帕塔玛致辞表示，玛希隆大学音乐学院与中国驻泰国大使馆近年来合作密切。春节是中泰两国重要的文化纽带，此次双方首次合作举办“欢乐春节”主题音乐会，旨在通过音乐的媒介，呈现泰中文化的交融相映和“一家亲”的特殊情谊，进一步促进泰中两国人民尤其是青年一代的心灵相通。

中国驻泰国大使韩志强在致辞中表示，“欢乐春节”品牌活动在泰已走过20年历程，得到了泰国诗琳通公主等王室成员的关心和各界民众的广泛参与。“欢乐春节”如此深入人心，得益于春节所包含的“团圆幸福、和谐安宁”等理念，更因中泰血脉相通，有着“中泰一家亲”的特殊情谊。音乐会拉开2024年泰国“欢乐春节”系列活动序幕，也为年度中泰各领域友好合作唱响开门红。音乐会吸引了泰国多所高等院校的师生、中国文化和传统音乐爱好者、在泰华人华侨等千余人齐聚一堂，共享音乐盛宴。演出结束后，韩志强向泰方嘉宾赠送了2024“欢乐春节”龙年吉祥物，并致以新春祝福。

泰国是海外“欢乐春节”活动历史最长、规格最高、规模最大的国家。此次音乐会是2024年泰国“欢乐春节”系列活动之一，中国龙年春节前后，中泰双方将在全泰范围内举办一系列隆重的庆祝活动。（记者王思成）

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