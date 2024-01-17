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国家开放大学2023年度美育教学成果展开幕 

2024年01月17日15:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月17日电 （记者郝孟佳）16日，“美美与共”国家开放大学2023年度美育教学成果展在五棵松校区开幕，多位艺术名家出席活动，对未来开展美育工作提出建议。

1月16日，“美美与共”国家开放大学2023年度美育教学成果展在五棵松校区开幕。 学校供图

1月16日，“美美与共”国家开放大学2023年度美育教学成果展在五棵松校区开幕。

国家开放大学党委书记、校长王启明表示，国家开放大学艺术学院发挥数字化优势，打破大众和艺术之间的围墙，搭建艺术名家和普通群众的通道，让美育以润物细无声的方式浸润大众生活，满足了人民对美好生活的需要。

中国书法家协会理事，故宫博物院研究馆员、博士后工作站导师张志和表示，国家开放大学做美育，不仅要传授学习技法，更要“功夫在诗外”，传授艺术文化正道。

中国美术家协会原分党组书记、副主席徐里指出，国家开放大学发挥自身“人人可学，时时可学，处处可学”的优势，开展面向全民终身学习的大众美育工作，体现了人人皆可参与的全民性、文化自信的精气神和数字赋能的教学成果。

活动中，嘉宾们还参观了“艺术名家精品展”“师生作品和文献资料展”。展览展示了国家开放大学美育项目依托信息化技术优势，开展线上线下教学的全过程。

据介绍，国家开放大学已经建成近8万分钟的精品非学历学习资源，涉及美术、书法、音乐等七个艺术门类，包括视频课、微课、直播课等多种形式，支持电脑端、移动端学习。

(责编：李依环、熊旭)

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