于洪良

“偷偷打钱”“悄悄补贴”，这些做法以尊重、平等的方式为学生纾困解难，令受助者感动，也让人们感受到助人者的细心、走心

最近一段时间，一些高校的暖心举措登上热搜，引发人们关注。武汉大学给家庭困难学生发补助的同时留言，“根据校园卡消费等综合情况，你可能生活困难，请你不要有顾虑，学校会保护你的隐私”；一些高校为家庭困难学生发放新羽绒服，学生无需申请，学校依托大数据平台精准筛选发放名单，点对点通知学生试穿领取，并尽可能多地准备服装样式，充分保护学生隐私……

“偷偷打钱”“悄悄补贴”，这些做法以尊重、平等的方式为学生纾困解难，令受助者感动，也让人们感受到助人者的细心、走心。

真正的关爱离不开换位思考、将心比心。按照此前的一些规定，学生申请资助时不仅要提交申请书，还要开具各种材料证明，流程较为繁琐。还有一些地方高调宣传资助举措，要求受助学生出镜，忽视对学生心理的考量。可以说，利用大数据精准筛选受助对象，既解决了困难学生认定难、精准资助难等问题，也在资助公平和保护尊严间找到了平衡，彰显人文关怀。

近年来，我国的学生资助事业快速发展，在很大程度上促进了教育公平。教育部等6部门印发的《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》提出，在认定家庭经济困难学生时“严禁让学生当众诉苦、互相比困”，公示时“严禁涉及学生个人敏感信息及隐私”。当前，一些高校紧密围绕立德树人根本任务，以大数据分析服务平台建设为抓手，力求做到资助对象精准、资助项目与资助标准精准、帮扶精准，把学生资助政策落实落细。

多一些换位思考，多一分包容体谅。顾及受助者隐私和尊严的帮助，更符合助人的初衷。对受助学生而言，人性化的资助方式，让他们既可以安心接受帮助，又能体会到被关怀的温暖。

浇花浇根、育人育心。暖心的资助方式是一个小切口，彰显了高校关心关爱学生之心。期待更多高校在育人的各个方面多些精细、精心和精准，给予学生更多支持和帮助，让每名学生都能成长成才、实现人生梦想。

（作者为山东财经大学教授）

《 人民日报 》（ 2024年01月17日 12 版）

(责编：李依环、郝孟佳)