人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

一笔一画 用心书写美

讲述人：浙江省杭州市临平区临平第一小学校长 龚国建

2024年01月17日08:39 | 来源：光明日报
小字号

原标题：一笔一画 用心书写美

临平第一小学创办于1908年，是一所百年老校。作为“全国书法教育实验学校”“浙江省书法教育实验基地”“浙江省首批书画艺术特色学校”，学校始终坚持“为每一个孩子创造美好的未来，让每一个孩子留下幸福的童年回忆”的办学理念，充分发挥书画的育人作用，创建以美育人的筑梦空间。

在我们学校，每一面墙都会“说话”，墙上的每一幅作品背后都有故事。校园设有“曲水流觞”“楷书碑廊”“水墨书香”等书画环境，每学期都组织学生进行墙面作品更换。学校还建有小浪花艺术馆，展示往届学生留下的众多书画、雕塑作品，为孩子们的童年留下五彩斑斓的纪念。

在一次书法教学中，教师梁锦波以“善”字为切入点，引导学生共同呈现“百善图”。师生还就“百善孝为先”进行探讨交流，让传统美德通过书写的形式在孩子们心中扎根。

少年儿童美育的场所不应局限于学校，更应延伸到家庭和社会。孩子们将书法作品带回家，也把翰墨文化带到父母身边，他们和长辈聊书法、话文化、同书写，这种美育的互动让孩子们收获了更多美好。

学校每年都举行面向社会的项目化主题展、现场书法赛等大型活动。雄强古朴的篆书、方圆浑厚的隶书、稳健疏朗的楷书、古意盎然的行草……一笔一画间，千古名篇在孩子们笔下“流淌”，其中的智慧不断滋养孩子们乘风破浪、勇毅向前。

（项目团队：本报记者 张胜、陆健、苏雁、王建宏、张锐、龙军、禹爱华、张文攀、闫磊、张国圣、李宏 本报通讯员 刘欣然、李杰）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部