原标题：一笔一画 用心书写美

临平第一小学创办于1908年，是一所百年老校。作为“全国书法教育实验学校”“浙江省书法教育实验基地”“浙江省首批书画艺术特色学校”，学校始终坚持“为每一个孩子创造美好的未来，让每一个孩子留下幸福的童年回忆”的办学理念，充分发挥书画的育人作用，创建以美育人的筑梦空间。

在我们学校，每一面墙都会“说话”，墙上的每一幅作品背后都有故事。校园设有“曲水流觞”“楷书碑廊”“水墨书香”等书画环境，每学期都组织学生进行墙面作品更换。学校还建有小浪花艺术馆，展示往届学生留下的众多书画、雕塑作品，为孩子们的童年留下五彩斑斓的纪念。

在一次书法教学中，教师梁锦波以“善”字为切入点，引导学生共同呈现“百善图”。师生还就“百善孝为先”进行探讨交流，让传统美德通过书写的形式在孩子们心中扎根。

少年儿童美育的场所不应局限于学校，更应延伸到家庭和社会。孩子们将书法作品带回家，也把翰墨文化带到父母身边，他们和长辈聊书法、话文化、同书写，这种美育的互动让孩子们收获了更多美好。

学校每年都举行面向社会的项目化主题展、现场书法赛等大型活动。雄强古朴的篆书、方圆浑厚的隶书、稳健疏朗的楷书、古意盎然的行草……一笔一画间，千古名篇在孩子们笔下“流淌”，其中的智慧不断滋养孩子们乘风破浪、勇毅向前。

（项目团队：本报记者 张胜、陆健、苏雁、王建宏、张锐、龙军、禹爱华、张文攀、闫磊、张国圣、李宏 本报通讯员 刘欣然、李杰）

(责编：郝孟佳、李依环)