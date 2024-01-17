原标题：用好“活教材”，美育之花灼灼开

我们学校坐落于长沙县果园镇，这里是我国近代戏剧的奠基人、国歌词作者田汉出生的地方。这些年，我们充分挖掘田汉故里、浔龙河畔的乡土资源，开发美育课程，用好美育“活教材”。

每个学年，新生的开学第一课活动都会在田汉文化园开展。在这里，孩子们可以听到具有震撼力的国歌演奏，观赏田汉最经典的戏剧作品，沉浸式体验中国近现代戏剧的无穷魅力。

一开始，我们没有戏剧教师，就把当地专业的戏剧大师请进学校。例如，我们聘请张帆兼任戏剧教师。在他的指导下，学生在课堂上进行剧本分析、角色塑造、台词表达。“以前只有在过节时才能看到家乡人唱湘剧、听花鼓戏。”八年级学生谈思宇每当看到湘剧，都会被深深吸引，“接触戏剧后，让我更加了解传统文化，从心底感到骄傲和自豪。”

学校还和长沙县戏剧曲艺家协会成为结对共建单位，定期开展戏剧教学活动；和湖南省儿童艺术剧院、湖南省少年儿童图书馆、长沙县田汉文化园创新性开展“馆团融合”“景团合一”的合作模式，联合打造文旅小剧场，共同推出一系列精品文旅演艺和研学课程，将美育深植于地方特色文化的沃土之中，也融入每个孩子的心灵中。

此外，学校地处浔龙河畔，两岸绿树成荫，四季花香四溢——这里是开展美育的天然课堂。学生们可以近距离观察花草树木，充分感受田园风光，在这个天然的课堂里，完成从欣赏美、感受美到传播美、创造美的升华。

现如今，越来越多乡村学校把美育课程开到田间地头，把课堂安放在富饶大地，让学生们在感悟自然、体悟文化中成长。

（项目团队：记者 张胜、陆健、苏雁、王建宏、张锐、龙军、禹爱华、张文攀、闫磊、张国圣、李宏 通讯员 刘欣然、李杰）

(责编：李依环、郝孟佳)