彭双阶

原标题：以美育人 向美而行

“兴于诗，立于礼，成于乐。”中华民族自古以来重视美育对人和社会发展的重要意义。美育是党的教育方针的重要组成部分。新征程上，如何进一步提升大学生对科学之美、人文之美、实践之美和创造之美的认知能力，培养他们的想象力、思辨力、鉴赏力、表现力和交流沟通能力，使审美教育成为一种育人自觉？面对这道时代考题，我们坚持以浸润作为美育工作的目标和路径，构建了“以美立德、以美启学、以美促创、以美冶情”的美育育人体系。

以美立德。人无德不立，国无德不兴。我们要建设的社会主义现代化强国，不仅要在物质上强，更要在精神上强。美既涵养道德，也引领道德。要将新时代美育贯通在学校、家庭、社会各个场域，让广大青年学子善于从中华民族传统美德中汲取道德滋养，从英雄人物和时代楷模的身上感受道德风范，明大德、守公德、严私德，把正确的道德认知、自觉的道德养成、积极的道德实践紧密结合起来，不断修身立德，打牢道德根基，在人生道路上走得更正、走得更远。

以美启学。完善学校教学设计，根据学生认知水平、心理发展程度，构建美育理论课程、艺术鉴赏课程及艺术实践课程体系，将公共艺术课程与艺术实践纳入本科人才培养体系，让美育从“小众”走向“大众”、从“新鲜”转为“日常”。要扎根时代生活，注重营造向真向善向美向上的校园文化氛围，把美育融入校园生活。例如，在我们学校，大学生们多次以恽代英广场为舞台，推出沉浸式主题教育话剧展演《你好，恽代英》，铭记革命烈士恽代英等人的光辉事迹与革命精神。此外，还要推动学校美育与社会美育协同发展，以美育浸润学生，全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养。

以美促创。青年是常为新的，最具创新热情，最具创新动力。如何激发他们的创新创造热情，是美育工作者肩负的重要使命。在我们学校，美术学院师生以劳动人民为中心、以奋进时代为画板、以锦绣山河为素材，延伸思政教育中的美育内涵、丰富思政教育中的美育载体、拓展思政教育中的美育实践，用手中的画笔勾勒出一幅囊括华夏儿女、秀美山川、幸福生活的精彩画卷。当前，要遵循美育特点，充分挖掘各学科所蕴含的丰富美育资源，促进美育工作与青年学子的专业学习同频共振，推进课程教学、社会实践和校园文化建设深度融合，激发青年学子的创新创造活力。

以美冶情。要着力丰富学生的精神文化生活，让学生身心更加愉悦，活力更加彰显，人格更加健全。一方面，要以美育基础知识为主要内容，以提高审美素质、发展审美能力、提升人生境界为目标，提升师生对美育的了解和对艺术美、自然美、社会美、科学美的全面认知。另一方面，要加强经典艺术教育，将美育所蕴含的优秀传统文化教育元素融入校园生活全过程，提升学生的审美和人文素养，让审美体验浸润校园的每一个角落，让青年学子自觉追求更有高度、更有境界、更有品位的人生。

（作者：彭双阶，系华中师范大学教授）

（项目团队：记者 张胜、陆健、苏雁、王建宏、张锐、龙军、禹爱华、张文攀、闫磊、张国圣、李宏 通讯员 刘欣然、李杰）

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