人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

非遗美育，爱上传统文化

 讲述人：湖北省武汉市育才怡康小学校长 吴亚玲

2024年01月17日08:37 | 来源：光明日报
小字号

原标题：非遗美育，爱上传统文化

2008年，我成为育才怡康小学的校长。我发现，中小学教育中对荆楚文化的传承存在很多不足。就拿江汉平原皮影戏来说，如此兼具趣味性与观赏性的艺术形式被人们逐渐遗忘，学生们对汉剧、武汉杖头木偶更是知之甚少。“要让非遗文化活起来，走进校园、走进孩子们的世界”，成为我和同事们努力的方向。

于是，我前往湖北潜江，几次登门拜访，请来了非遗传承人，在校园里上演了一场场江汉平原皮影大戏；还把老师送去非遗基地，从大师教老师，到老师学成归来教学生，年复一年地播撒了成千上万颗火种。

如今，校园里与皮影戏、汉剧、木偶戏三大非遗项目相关的学生社团很受欢迎，活动内容也丰富多样，仅皮影戏一项，就包括皮影制作、配音、编剧、表演等。在皮影人物的一颦一笑间，孩子们的艺术兴趣得到激发，审美能力得到提升。

学校还以信息技术赋能非遗课程，用智能化手段开展美育浸润行动。学校建设了非物质文化遗产云端数字资源库和互动体验场馆，让孩子们更好地探索美、感受美、享受美。

（项目团队：记者 张胜、陆健、苏雁、王建宏、张锐、龙军、禹爱华、张文攀、闫磊、张国圣、李宏 通讯员 刘欣然、李杰）

(责编：李依环、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部