原标题：非遗美育，爱上传统文化

2008年，我成为育才怡康小学的校长。我发现，中小学教育中对荆楚文化的传承存在很多不足。就拿江汉平原皮影戏来说，如此兼具趣味性与观赏性的艺术形式被人们逐渐遗忘，学生们对汉剧、武汉杖头木偶更是知之甚少。“要让非遗文化活起来，走进校园、走进孩子们的世界”，成为我和同事们努力的方向。

于是，我前往湖北潜江，几次登门拜访，请来了非遗传承人，在校园里上演了一场场江汉平原皮影大戏；还把老师送去非遗基地，从大师教老师，到老师学成归来教学生，年复一年地播撒了成千上万颗火种。

如今，校园里与皮影戏、汉剧、木偶戏三大非遗项目相关的学生社团很受欢迎，活动内容也丰富多样，仅皮影戏一项，就包括皮影制作、配音、编剧、表演等。在皮影人物的一颦一笑间，孩子们的艺术兴趣得到激发，审美能力得到提升。

学校还以信息技术赋能非遗课程，用智能化手段开展美育浸润行动。学校建设了非物质文化遗产云端数字资源库和互动体验场馆，让孩子们更好地探索美、感受美、享受美。

（项目团队：记者 张胜、陆健、苏雁、王建宏、张锐、龙军、禹爱华、张文攀、闫磊、张国圣、李宏 通讯员 刘欣然、李杰）

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