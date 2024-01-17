原标题：重庆大学打造 储能技术产教融合创新平台

记者1月中旬获悉，重庆大学国家储能技术产教融合创新平台（以下简称储能平台）揭牌仪式暨储能技术高端论坛日前在重庆大学举行。作为西南地区唯一的储能平台，该平台将为国家储能人才培养和储能产业发展贡献力量。

重庆大学国家储能技术产教融合创新平台主任、能源与动力工程学院院长廖强介绍，储能平台实行实体化建设和管理，设立了平台管理委员会、咨询委员会等，涵盖电化学储能研究中心、氢储能研究中心、地下空间储能研究中心和储能系统研究中心4个中心，平台规划建设面积13500平方米。

未来，储能平台将着力构建“理工结合、工工交叉、工文渗透、融合创新”的交叉创新体系和本—硕—博贯通式“3+1+X”储能技术人才培养体系，高起点建设“储能科学与工程”交叉学科博士点，高质量培养国家急需的储能领域高层次创新型人才。

重庆大学校长、中国工程院院士王树新指出，储能技术是当今世界能源领域的热点，也是我国能源转型和可持续发展的关键技术之一。重庆大学积极参与国家重大科技项目和战略布局，高度重视储能领域的研究与创新，大力推动储能技术的发展与应用，从制度、组织、经费等方面全方位保障储能平台的建设和运行。

重庆市教育委员会副主任蒋云芳介绍，近年来，重庆市教委主动适应新一轮科技革命与产业变革需要，积极鼓励高校增设储能技术相关学科专业，加快培养储能领域“高精尖缺”人才，推动储能领域关键技术攻关，助力科研成果转化，推动重庆打造储能产业示范城市。蒋云芳希望储能平台以此为契机，在推动高质量发展方面持续用力，努力打造储能技术领域的创新中心、储能人才培养的全新样板。

（记者雍黎 实习生陈佳妮）

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