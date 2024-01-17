原标题：科学点燃青春 学风点亮人生

“所有青年学生及广大科技工作者要自觉树立‘营造优良学风从我做起’的意识，养成创新、求实、协作的良好学风、作风，让科学道德和学风建设内化于心、外化于行，并不断提高自身的科技创新能力，为我国的科技创新事业贡献自己的力量。”近日，在“科学点燃青春 学风点亮人生”北京市科学道德与学风建设主题座谈会上，中国科学院自动化研究所纪委书记许冬如是说。

科学家精神是科技工作者在长期科学实践中积累的宝贵财富。如何充分发掘高校和科研院所自身教育资源，引导广大师生在生动实践中涵养优良学风，进一步探索使教风、学风、作风建设贴近师生学习生活的新途径、新方法和新机制？

“学风建设需要体系机制。中国科学院自动化研究所通过开展党建活动、加强科研队伍建设、优化研究生培养体系以及开展科学普及活动等，探索构建了具有研究所特色的学风建设体系机制。”中国科学院自动化研究所科技处处长韩伟说。

北京工商大学将弘扬科学家精神和学风建设作为学校教学和科研工作的重要内容。“学校制定出台《北京工商大学师德考核负面清单》，对导师在遴选、考核、招生、助研津贴和师德方面进行规范化管理。”北京工商大学科协办公室老师秦妍说。

加强学风建设是推动高等教育健康发展，打造人才培养高地和科研创新高地的基础工程。中国矿业大学（北京）多措并举加强学风建设。“学校将科学家精神融入思政课教学中，贯彻到全员、全过程、全方位育人中，让新时代科学家精神入脑入心。”中国矿业大学（北京）老师张帅说。

为了让优良学风成为学生的“人生底色”，中国传媒大学带领学生深入挖掘红色文化资源、优秀传统文化资源，建设数字化文化传播体系。“中国传媒大学践行‘课程思政’理念，深入挖掘专业课程中的思政元素，推进信息技术在思政教学中的深度应用，带领学生打造系列融媒体作品，引导学生在学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的过程中，弘扬爱党爱国精神。”中国传媒大学老师吕锐说。

科学道德和优良学风是科技工作的“生命线”，是建成世界科技强国的根基。中国科协宣传文化部部长郭哲鼓励各高校院所搭好平台，在各自院所内形成小社团、小剧目或者学风涵养工作室，支持青年学生创作更多精良的科学文化产品，并将科学道德与学风建设工作融入学校学科发展中，以此满足“Z世代”青年学生需求，让青年人真正成为学习主体、传播主体、实践主体。

（记者 马爱平）

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