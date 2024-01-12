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让家庭托育服务不负所“托”（无影灯）

亦 欣
2024年01月12日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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不久前，国家卫生健康委等4部门印发《家庭托育点管理办法（试行）》，办法明确规定了登记备案、服务内容、人员资质、房屋设施、安全健康、监督管理等相关内容，进一步规范家庭托育点发展，满足人民群众多样化服务需求。

国家卫生健康委发布的数据显示，截至2021年底，我国每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数为2.03个。“十四五”规划提出，到2025年，每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数要达到4.5个。把小托育纳入大规划，足见国家对发展托育服务的高度重视。在优化生育政策、促进人口长期均衡发展的背景下，增强婴幼儿家庭照护、养育子女的能力，不仅可以帮助减少家庭后顾之忧，也有利于人口发展战略的落实。

近年来，我国托育服务发展类型呈多样化形态，较为常见的有机构式托育、幼儿园托班等。家庭式托育一般紧邻社区，与机构式托育相比，具备地点便利、时间灵活、入托方式灵活、收费较为合理等相对优势，因而对家庭式托育的需求也与日俱增。目前，家庭托育点已在北京、上海、广州、深圳、青岛、成都等城市出现。一些城市还对家庭托育的发展进行了规划，比如上海要求全面建设社区托育点，到“十四五”期末，全市社区托育“宝宝屋”街镇覆盖率将达到85%，中心城区街镇覆盖率将达到100%；山东省临沂市规划到2023年底，每个县区通过备案的家庭托育点不少于15个。

依托相应管理制度，加强家庭托育点监管、守好安全底线，始终是所有托育从业者和家庭关注的焦点。规范家庭托育健康发展的同时，也需要对其进行扶持。相关统计显示，我国七成以上托育机构运行时间不足3年，多数自筹建设资金。家庭托育点由于规模相对较小，加上婴幼儿照护的场地要求高，人力、材料成本更高，面临的运营压力相对较大。

国家发展改革委、民政部、国家卫生健康委等13部门2022年联合印发《养老托育服务业纾困扶持若干政策措施》，提出房租减免、税费减免、社会保险、金融、防疫等支持措施。包括此次发布的《家庭托育点管理办法（试行）》等政策举措也提供相应的规范和助力。鼓励发展家庭托育点，一方面，要积极落实这些支持措施，促进其合理收费，确保运营良性循环、健康发展；另一方面，教育、卫生健康等相关部门也可将家庭托育点从业人员培训纳入相关计划，不断提升人员素质，保障婴幼儿托管质量与安全。此外，针对家庭托育点在场地遴选、邻里沟通以及公用设施使用等方面面临的难题，相关部门也可通过协调社区、物业等单位机构，帮助家庭托育点有效解决问题，让家长更安心，邻里更和谐。

党的二十大报告提出，优化人口发展战略，建立生育支持政策体系，降低生育、养育、教育成本。托育服务事关婴幼儿健康成长，牵动着万千家庭的心。期待家庭托育服务通过自身的健康发展，不断满足社会需求，更好服务新时代人口发展战略。

《 人民日报 》（ 2024年01月12日 19 版）

(责编：李依环、郝孟佳)

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