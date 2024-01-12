本报济南1月11日电 （记者李蕊）山东省无棣县总人口49万，其中，未成年人就占到10.8万人。对生活中面临困难的未成年人，怎样确保及时发现、报告和处理？

去年，无棣县统筹整合资金，高标准打造了县级未保中心、镇街未保站、社区儿童之家、村儿童工作室。从最小单元村（社区）入手，建强未成年人保护队伍，配备县级儿童督导专员4名、镇街督导专员12名、村（社区）儿童主任574名，构建起县、镇、村“三级联动、覆盖城乡”的未成年人服务网络。儿童主任主动走访、发现问题，督导专员协调资源、抓好落实，确保精准关爱帮扶。

在山东省民政厅指导下，无棣县在全省率先探索开发了未成年人保护中心智慧云平台，当发现身边的儿童面临困难或发生危险时，居民不但可以拨打专线电话，还可以通过扫码登录掌上未保小程序，随时随地上传信息，既畅通了反映渠道，也保护了儿童隐私。目前，无棣县10.8万名儿童信息数据全部录入平台系统，每个孩子都有了专属的“成长档案”。

《 人民日报 》（ 2024年01月12日 14 版）

(责编：李依环、郝孟佳)