刘诗瑶

“年轻人是团队的新鲜血液，他们头脑转得快，点子想得多，不仅能活跃气氛，还为解决难题提供了新看法、新思路。”一位航天前辈的感慨，令笔者印象深刻。正是出于这种惜才、爱才之情，许多资深科技工作者甘当绿叶，用心呵护“苗子”，坚定托举“潜力股”，助力一大批青年科技人才崭露头角、发光发热。

近年来，在高校科研院所、科技型企业，越来越多的年轻科研人员开始牵头国家重点科研项目相关的课题研究。与此同时，用人单位对青年科技人才的帮扶力度也越来越大。创新团队蒸蒸日上，创新成果源源不断，关键就在于把握住了人才这个第一资源。

实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视青年科技人才队伍建设，出台了一系列改革文件、制度举措。国家重点科研项目实施“揭榜挂帅”制，“破四唯”和“立新标”并举，这些举措为青年科技人才提供了向上生长的空间，培厚了向下扎根的沃土。国家自然科学基金委员会提出将在基础科学中心项目中单设赛道，专门资助最高年龄不超过55周岁、平均年龄不超过50周岁的年轻科研团队；第九届中国科协青年人才托举工程人选名单发布，继续大力扶持有较大创新能力和发展潜力的青年科技人才……一项项真招实招，为青年科技人才创造了更多机遇。

青年科技人才的创新能力、创造力都处于高峰期。如今，不计其数的80后、90后甚至00后活跃在科研一线，在科技创新的赛道上激扬青春、成就梦想。比如，北斗导航、探月探火等重大战略科技任务的许多项目团队成员平均年龄在30多岁。青年科技人才已成为我国科技创新发展的生力军，是国家战略人才力量的重要组成部分。2023年8月，《关于进一步加强青年科技人才培养和使用的若干措施》印发，提出了更多突破性措施，充分契合了当前科技创新发展的迫切需求，有利于我国青年科技人才队伍建设，更好为实现高水平科技自立自强提供人才支撑。

任何创新成果都离不开人才。把培育国家战略人才力量的政策重心放在青年科技人才上，优化人才资源配置，有利于为未来发展积蓄深厚能量。着眼“到2035年，形成我国在诸多领域人才竞争比较优势，国家战略科技力量和高水平人才队伍位居世界前列”的目标，就要造就规模宏大的青年科技人才队伍，搭建更加合理的科技创新人才梯队。正因如此，必须帮助青年科技人才在科研黄金时期干出突出业绩，加快成长为国家科技领域高层次领军人才和高水平创新团队的重要后备力量。

能否支持青年科技人才挑大梁、当主角，主动为其搭梯子、铺路子，检验着科研单位的智慧和眼光。适当压力能够激发人的潜能，大考大练助人拔节生长。应因地制宜、因时制宜，建立健全符合本单位青年科技人才特点的制度机制，重点在青年科技人才职业早期提供有力有效帮扶，为他们创造更多成长平台和发展机会。同时，继续完善符合青年科技人才特点的评价机制，激励青年科技人才全身心投入到科研上来，产出更多创新成果。

当前，我国科技创新步伐加快，气象万千。多措并举、注重实效，给予青年科技人才更多信任、帮助和支持，为年轻人创造更多机会，我国青年科技人才活力必将得到进一步释放。

《 人民日报 》（ 2024年01月12日 05 版）

(责编：李依环、郝孟佳)