原标题：吸引高技能人才守护“夕阳红”

在实施积极应对人口老龄化国家战略指引下，养老服务行业作为朝阳产业，需求巨大、前景广阔。但在我国养老服务行业发展初期，行业品牌少、规模小，从业人员年龄大、工资低，行业发展水平和人才聚集程度与社会需求不相适应。近年来，在社会结构、人口结构和需求结构发生变化的大背景之下，养老服务业不断转型升级，越来越多年轻人成为养老护理员，为行业发展增添了无限生机。

高素质、高技能型青年的加入，能够推动养老服务业全方位、立体化发展。一是服务老年人身体和心理健康。与传统从业者相比，青年从业者受过养老护理技能、老年心理学等专业训练，能够在工作中发挥多种作用，且在与老年人的交流中更能唤起老年人对生命健康的追求，为老年人的晚年生活注入更多色彩和活力，对全方位服务老年人身体和心理健康意义重大。二是提升行业专业技术水平。伴随养老服务业提质升级，服务与产品的融合发展趋势明显，青年从业者的学习能力强、适应快，在使用康复辅具、智能辅具、数字平台等技术设备时普遍游刃有余。当养老服务、技术和产品升级之后，新型养老服务需要大量康复医师、护理师等专业人员，以及智能康复辅具、药品器械、“互联网+”等研发和制造行业人才。同时，头部养老服务机构不断健全完善服务标准，通过科学管理和优化服务流程实现服务品质升级。许多康复护理、互联网技术等专业的青年人才加入养老服务行业，对推动行业整体提升有助推作用。养老服务从业人员不只有养老护理员，还要有辅具适配师、康复技师等多种技能人才，共同推动养老服务行业立体化发展。

整体看来，国家和地方已经在积极探索青年护理员培养和使用的支持政策。

在培养方面，引导高等学校、职业院校扩大养老服务人才培养，加强产教融合。2020年，全国首个养老服务管理本科专业在上海工程技术大学获批成立，社会对毕业生的需求度旺盛。越来越多的职业院校开设了养老管理、养老护理等专业，相关专业的设置与招生规模等不断扩大。比如，广西鼓励职业院校增设老年服务与管理、老年保健与管理专业，不断扩大招生规模，全区高职院校共开设老年服务类专业点18个，在校生1952人。职业院校积极推进老年康体指导职业技能等级证书等与养老服务相关的职业技能等级证书试点工作，“十四五”以来，全区共参加培训6922人，获证2849人。

在人才使用方面，鼓励地方政府为各类学历、资质的护理员提供岗位补贴，增强岗位黏性。近年来，江苏、北京、湖北等地根据学历、工作年限、技能等级等标准对养老服务从业者提供补贴，每年最多给予数万元补贴，吸引技能人才投身乃至扎根养老服务业。

为吸引更多年轻人投身养老服务业，相关政策引导仍需加强。

应强化定向培养，构建学校和岗位相联通的高校“青培计划”。一是鼓励各地将养老服务人才作为急需紧缺人才纳入人才目录，鼓励支持有条件的高校、职校自主设置养老服务相关专业方向。参照师范专业培养模式，对符合条件的养老专业学生给予助学贷款和学费减免。二是加强养老服务学科建设，并确立不同专业之间的培养侧重点和不同学历之间的衔接连贯性。明晰贯通发展路径，对相关行业从业人员提供专接本、继续教育等发展机会。三是指导院校应贯彻落实国家教学标准，按照有关要求科学制定和实施人才培养方案，建设“双师型”教师队伍，完善产教融合育人机制。

要加大引才力度，构建养老服务行业的“引青计划”。一是鼓励各地人社部门组织养老行业企业到高校、职校宣介招募人才、到工作场所实地参观体验，加强行业知晓度和人才认可度。二是在一些城市群、都市圈开展“引青计划”，有效吸引城市群周围的地区高校、职校毕业生，重点发展银发经济相关服务业，有效引导人才流动，打造吸引人才的强磁场。

（作者：李 璐，系中国宏观经济研究院社会发展研究所研究员）

（项目团队：记者 李晓、颜维琦、赵秋丽、冯帆）

(责编：李昉、郝孟佳)