原标题：2023年中国和世界十大科技进展新闻

由中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2023年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻1月11日揭晓。

2023年中国十大科技进展新闻涵盖空天技术、农业科技、基础研究、生物医药等重点领域，分别是：我国具有完全自主知识产权的全球首座第四代核电站商运投产；神舟十六号返回，空间站应用与发展阶段首次载人飞行任务圆满完成；北京大学彭练矛、邱晨光团队研制出国际上迄今速度最快、能耗最低的超越硅基极限二维晶体管；我国科学家发现主效耐碱基因AT1可使作物增产；天问一号研究成果揭示火星气候转变，为地球未来的气候演化方向提供借鉴；我国首个万米深地科探井开钻，并采用自主研制的全球首台1.2万米特深井自动化钻机；我国科学家首次发现液氮温区镍氧化物超导体，在基础研究领域获得重要突破；FAST探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据，表明我国纳赫兹引力波研究与国际同步达到领先水平；西安电子科技大学段宝岩团队完成的世界首个全链路全系统空间太阳能电站地面验证系统落成启用；山东大学与上海交通大学科研团队阐明嗅觉感知分子机制。

同日评选出的2023年世界十大科技进展新闻分别是：多国科学家联合绘制迄今最全人脑细胞图谱，有助于深入开展神经研究；人工智能首次成功从零生成原始蛋白质；欧洲和日本共同建造和运营的全球最大实验性核聚变反应堆开始运行；OpenAI正式发布GPT-4；美国加州理工学院实现卫星首次成功向地球传送太阳能，证明天基能源可信性；美国纽约大学外科团队实现人类眼球首次移植；德国研究团队制造出迄今最小粒子加速器；美国科学家首次实现单原子X射线探测；英国、美国科学家绘制出全球首张昆虫大脑“地图”；人类泛基因组首张草图发布。

据介绍，此项年度评选活动是科技领域历史最悠久的科普评选活动之一，每年通过高校、科研机构、媒体、科技企业等单位推荐重大科技进展新闻，经专家评审团初步筛选，再由两院全体院士投票选定评选结果。自1994年至今，已成功举办30次，对公众进一步了解国内外科技发展前沿动态起到积极作用。（记者李春剑、袁于飞）

(责编：李昉、郝孟佳)