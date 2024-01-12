原标题：上海博物馆东馆将全面开放

上海博物馆东馆。上海博物馆供图

作为享誉世界的顶级中国古代艺术博物馆，也是全球中国古代艺术门类最齐全的博物馆，上海博物馆将在今年迎来高光时刻。记者1月10日从上海博物馆获悉，历时6年多打造的上海博物馆东馆（以下简称上博东馆）将于2024年全面建成开放，形成人民广场馆、东馆、北馆“三足鼎立”的新格局。上博东馆位于浦东新区世纪大道，是“十三五”时期上海市重大文化设施建设项目。

上博东馆对标世界顶级博物馆，整体建筑面积为11.32万平方米。其陈列展示区总面积约3.36万平方米，馆内共设20个展厅和互动体验空间，以独特设计构建了完整的中国古代艺术通史陈列体系。

据悉，2月2日起，上博东馆将试开放青铜展厅，并推出“星耀中国——三星堆·金沙古蜀文明展”和“邂逅三星堆12K数字艺术展”。届时，500余件精美文物将向观众讲述数千年的中国青铜文化史。

此外，上海博物馆将在同期携手国内知名沉浸式探索体验品牌博新元宇宙，打造古埃及文明大展——“消失的法老：胡夫金字塔沉浸式探索体验展”。“届时，观众可以在一楼观看真实的文物，也可以到二楼进行元宇宙体验。”上海博物馆馆长褚晓波说。

据了解，上博人民广场馆、北馆也将举办系列活动。其中，上博人民广场馆将以“世界文明馆”为主要定位，启动全球文物艺术征集工作，筹备反映世界文明等主题的常设陈列，引进更多高质量“对话世界”系列等特展。上博北馆将打造一座具有世界影响力的古船与考古博物馆以及全球一流的水下考古研究中心，在满足大型出水木质古船文物保护和长期考古发掘要求的同时，为公众提供一个探索考古魅力、互动参与感更强的体验空间。

（记者王春）

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