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欢声笑语又在操场回荡

 ——甘肃积石山县高李保安族春蕾小学见闻

2024年01月04日08:33 | 来源：光明日报
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　　 新年新气象。1月2日，记者走进甘肃省临夏州积石山县刘集乡高李保安族春蕾小学，看到前几日的“帐篷学校”已被“板房学校”取代，操场上整齐排列着28间崭新的板房教室。

　　 “空山不见人，但闻人语响。返景入深林，复照青苔上……”记者随机走进五年级教室，看到里面放置了桌椅、白板等简易教学设施，十几名学生正朗读古诗。教室顶上飘着彩色气球，墙壁上点缀着彩色贴画，气氛温馨。

　　 “我们在新年第一天搬进了板房教室。这是我们为了庆祝元旦装饰的，我吹了气球，贴了贴纸，还和小伙伴们一起玩游戏，度过了一个开心的元旦。”五年级学生马海芳告诉记者。

　　 教室里炉火烧得正旺，整间教室暖意融融。“板房教室比帐篷更温暖，我喜欢这里。”马海芳说，“我还喜欢和小伙伴在操场上跳皮筋、打羽毛球。”记者向窗外望去，七八个学生正在操场上奔跑玩耍。

　　 2023年12月25日，记者曾来到这所学校采访。当时，操场被一顶顶临时安置村民的帐篷占据，同学们几乎没有户外活动的空间。随着安置点搬出、帐篷拆除、板房学校建成，孩子们的欢声笑语又开始在操场上回荡。

　　 “地震发生后，学校填充墙受损，需要修建加固。前几天，孩子们分散在5个安置点，教师下沉到安置点辅导学生。然而，每个安置点都混合了各个年级的学生，教师无法在一间帐篷里正常开展教学。现在，孩子们搬入板房学校，教学也逐步回到正轨。我也盼着孩子们尽快恢复学习状态，不要耽误学习进度。”高李保安族春蕾小学校长赵永林说。

　　 受地震影响，积石山县多所学校校舍发生不同程度的损坏。记者从有关部门了解到，截至2023年12月29日23时，积石山县1217间过渡性教学活动板房全部搭建完成。（作者：王冰雅、宋喜群、陈海波、章正、刘宇航）

(责编：李依环、熊旭)

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