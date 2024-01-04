原标题：广西：营养餐惠及万千学子

1月2日上午11时许，伴随着清脆的下课铃声，广西南宁市隆安县宝塔实验小学的学生们排着队，有序走向食堂。

“今天的菜品是白灼明虾、炒土豆和青菜。”食堂阿姨热情招呼着，同学们有条不紊地拿取餐食后，坐在餐位上吃起来。

“学校食堂的饭菜比家里的好吃！”记者问及饭菜口味如何，五年级9班的黄芳冰一边将虾壳放在桌面收纳筐中，一边回答，“我爸爸妈妈在外打工，很少有时间买菜做饭。学校午餐免费、晚餐有补贴，菜品多，不够吃还可以再盛。”

“我们这里的家长白天大多要出门务工，没时间给孩子做午饭，孩子们吃的比较随便，营养得不到保障。”宝塔实验小学校长李刚告诉记者，“营养改善计划实施以后，顿顿有肉，荤素搭配，解决了学生吃饭难的问题，促进了学生健康成长，也减轻了家庭的经济负担。”

宝塔实验小学是广西农村学生营养水平提升的一个缩影。2023年10月，广西50个县（市、区）启动实施新一轮营养改善计划。至此，全区农村义务教育营养改善计划实现全覆盖。

“2023年10月份启动实施营养改善计划全覆盖工作以来，自治区教育厅立足自身职责，与各有关部门积极配合，从加强组织领导、强化督促指导、做好经费保障、大力推进食堂建设等方面推动相关工作，在各方的共同努力下，这项重大民生工程终于落到了实处。”自治区教育厅副厅长孙国友说。

记者在广西各地乡村学校采访时见到，校门口标配营养改善计划公示牌，上面写着当天采购的食品、一周带量食谱以及价格等，接受社会各界监督。

“学校严守食品安全底线，严格把关食材验收、储存、加工，每餐次的食品必须留样，并做好记录保存，有专人陪餐并记录营养供餐过程中出现的问题，严格把关灶具、厨具及学生餐具的卫生消毒。”隆安县南圩镇初级中学校长韦义俅说。

隆安县作为广西较早实施营养改善计划的地区之一，如今更是着眼如何提高营养午餐的质量。“孩子们正是长身体的时候，除了吃得饱，更要吃得营养、吃得健康、吃得开心。”韦义俅介绍，南圩镇初级中学根据当地生活习惯和实际情况，请相关专家根据能量和营养素摄入量和比例，制定配餐指南。

隆安县粤桂小学是为易地扶贫搬迁震东集中安置区配套建设的小学，为保障搬迁户子女及进城务工人员子女吃得营养健康，学校不仅请了总厨规划菜品，还确认菜的烹饪制作方法，科学控制油盐摄入量，尽量满足孩子们的口味。

2011年11月，国家正式启动实施农村义务教育学生营养改善计划，广西将全区29个县纳入国家计划范围。截至目前，全区共有营养改善计划县110个，覆盖农村义务教育学校14925所，惠及学生约431.48万人。

“下一步，广西将继续加强资金使用监督管理，持续加大食堂和其他附属设施建设力度，努力为学生提供更好的就餐环境，确保孩子们健康快乐成长。”孙国友说。（记者王瑾雯 周仕兴）

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