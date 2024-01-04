本报记者 周姝芸

日前，位于捷克首都布拉格的查理大学发生枪击事件。据当地媒体报道，这起枪击事件造成包括枪手在内至少15人死亡、25人受伤，其中10人伤势严重。

枪击事件注意避险

据当地警方透露，枪击事件中的遇难者多为学生。事件发生时，有两名中国留学生身处事发大楼内，他们因为打印机故障而躲过一劫。讲述起当时的情况，他们仍感到后怕。其中一名留学生说：“当时我的打印机出了点问题，又听到外面有声音，我就暂时没有出去。要是打印机没出问题，我很可能已经出门遇到不测了。”

在部分国家，允许私人持枪给留学生带来了安全隐患。罗静宜在美国宾夕法尼亚州上学，她说：“当学校周围发生危险事故时，我会收到校方发送的‘alert’邮件，其中不少是关于附近街区发生的持枪暴力事件。有一次就在离学校不远的马路上，两名司机起了争执，其中一名随即开枪泄愤。类似案例频繁发生。尽管社区、校方加强了安保措施，但在美国，枪击事件真的很难被杜绝。”

如何应对枪击事件的风险，在周围发生类似事故时保护自己？国际安全教育专家王学军说：“应对枪击案件，如果没有经过刻意练习和演练，即使学过安全知识，在第一时间做出正确反应也是比较难的。因为枪击案件的发生是一瞬间的事，当枪声响起，人的正常反应是吓一跳、呆愣在原地，甚至四处观望，想看看声音从哪儿来，之后慌乱逃跑。这是一种应激反应，但可能导致自己暴露在危险区域。如果经过反复练习，在疑似枪声响起的时候，我们可以降低身体高度、瞬间做出冷静判断，往安全区域逃生。”

我使领馆的提醒

国外治安形势存在诸多不稳定因素，对留学生来说，需要密切关注留学地的国情以及学校、住所周边地区的环境、治安状况等。

近日，两名中国留学生在加拿大渥太华乘坐公共交通时，无故遭当地一名男子袭击，受到严重惊吓。中国驻加拿大使领馆提醒在加留学生密切关注所在地区治安形势，加强自身安全防范，避免前往治安案件多发区域或夜间独行。如遇不良分子歧视、仇恨或其他不当言行挑衅，保持冷静、灵活应对，避免升级为肢体冲突。

在西班牙留学的朱雨玲曾亲身经历街头被抢。朱雨玲回忆说：“当天凌晨，我和朋友聚会后独自回家。走在路上，我突然感到身后一个人影冲过来，他一瞬间就夺走了我手中的电话，飞奔而去。为了安全我没有上前去追，立即打车回家，然后报警。”

朱雨玲说：“我建议在巴塞罗那的同学出门少带现金和贵重物品。我的同学曾在街道座椅休息时，被人拽走脖子上戴的金项链。如果遭遇抢夺，大家一定先确保人身安全。”

对于如何有意识主动规避治安风险，王学军建议：“从时间上讲，夜间比白天相对危险，特别是凌晨。此外还有一些敏感时间点，比如新生入学。人生地不熟时遇到诈骗、盗抢等事件的风险更大。从地点上讲，不要去相对危险的区域，包括没有摄像头覆盖的区域、偏僻之处等。从行为上讲，坦白说，遭遇抢劫时暂且妥协示弱比简单反抗更安全。”

(责编：李依环、熊旭)