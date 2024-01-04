董佳祺

董佳祺（右四）与学友会成员在聂耳纪念碑前合影。

作者供图

怀揣梦想

我的妈妈曾经是一名歌手，后来成为一名音乐老师。我从小受到家庭氛围的耳濡目染，对音乐有浓厚的兴趣。小时候，我学习钢琴、萨克斯等乐器，也和妈妈学习了很多声乐技巧和音乐理论知识。高中时，我开始对流行音乐产生兴趣，最终决定前往日本学习深造。

有不少人问我为什么前往日本学习流行音乐。首先，因为日本离中国比较近，文化有不少相似之处。日语借用了汉字中很多繁体字的写法，相对容易学习。再者，日本在明治时代进行音乐教育体系改革，接受西洋音乐教育，学习西洋音乐的人数大幅增加。后来，爵士乐在美国出现后迅速传往日本，在日本得到飞快发展，甚至形成了本土的音乐风格和乐派。因此来这里学习音乐是个不错的选择。

日本城市的音乐氛围浓厚，在市中心繁华地段，经常可以看到路边演出的音乐人。他们有的用吉他自弹自唱，有的组成小型乐队合奏，气氛相当好。日本的现场演出中心（Live House）也有很多，怀揣音乐梦想的年轻人相聚在一起，组成地下乐队，自己租赁场地演出，在路边宣传、邀请观众。在这样的氛围熏陶下，我的学习之路顺利展开。

展现自我

我在语言学校完成一年的日语学习后，入学了日本ESP音乐学院学习吉他弹唱专业。除了声乐课和吉他课以外，还有合奏课、其他乐器选修课、音乐制作课、大师课等。我在日常学习中慢慢培养了对吉他的兴趣，技能也日益精进。

吉他弹唱分为木吉他和电吉他两种形式，我在两者中选择了电吉他。这是因为木吉他弹唱只能自弹自唱，而电吉他弹唱可以和其他人一起组乐队、上台演出。我很享受和大家一起玩音乐的感觉，所以选择后者，从而走上了学习电吉他的道路。

从日本ESP音乐学院毕业后，我对电吉他已经着迷，想要用电吉他演奏更多曲子，学习更多专业知识，所以我选择了吉他专业，并跳级进入了昭和音乐大学，成为流行吉他专业一名大三学生。大学毕业后，正巧赶上昭和音乐大学开设第一届爵士大学院学科，我便考入了大学院，从流行吉他专业转为爵士吉他专业，继续攻读硕士。

爵士吉他和流行吉他使用的乐器都是电吉他，区别是演奏的音乐类型从流行音乐变成了爵士音乐。课程内容也有所不同，比如流行科的同学参加乐队形式的合奏课，而爵士科的同学参加爵士大乐队和小型爵士合奏课，还会学习一些爵士历史、爵士和声等基础类课程。爵士乐是由各类乐器共同合作、创造、表现的，非常吸引我。

爵士乐需要即兴演奏。这是我喜欢爵士乐的原因之一，大家在舞台上即兴发挥，每一遍演奏都挥洒出不同篇章，碰撞出不同火花。在合作的过程中，每个人展示出自己的特点，表达自我，这是爵士乐令我心跳加速的时刻。我正在努力提升演奏技艺，希望日后把爵士乐的感染力呈现给更多人。

传递友谊

我在就读昭和音乐大学的期间，有幸担任了中国学友会会长，并组织举办了多场音乐相关的活动。值得一提的是，2023年初，我在池袋西口公园野外剧场举办的“日中文化展”活动中担任音乐总监。这场活动由日本的中国学友会主办，主题是中国和日本文化交流。我负责活动中的音乐节目，选出了一些经典中文歌和日文歌，邀请中日大学生合唱。那天，在熟悉的旋律中大家唱得很开心，我也很自豪通过此次活动把中国好听的歌曲呈现了出来。

除了中日文化交流活动以外，我还参加了2022年的留日学子在线春节晚会，并参与日本流行歌曲《群青》和北京冬季残奥会的主题曲《一起向未来》的演唱，获得了二等奖。我还在当年9月举办的“同唱一首歌、共迎五十年”的纪念中日邦交正常化五十周年的活动中获得了中日大学生歌唱比赛一等奖。

在日本，我还参加了一些很有意义的活动。2021年日本中国学友会举办了“回首百年光辉，共写奋斗新篇章——留日学子红色经典传诵线上晚会”活动，我参与朗诵了由田汉、聂耳创作的《毕业歌》。通过这次晚会，追寻留日前辈的红色足迹，畅谈勇于担当的报国之志。

此外，我和其他几名学友会的同学一同参加了“田汉侄女讲述国歌诞生背后的故事”特别活动，与田汉先生侄女——田伟老师一同去日本藤泽市鹄沼海岸瞻仰聂耳纪念碑，我们一同演唱了国歌，庄严肃穆。参加这次活动，我深刻感受到了聂耳等老一辈艺术家对音乐的热爱，他们对中国音乐艺术作出的伟大贡献。

我非常荣幸有机会在留学期间参加各类活动，期待在之后的日子里学习更多知识，更好地传播中国文化，用音乐架起中日友好的桥梁。今后我会继续在爵士音乐学习、文化交流、音乐教育等方面用自己的专业知识贡献一份力量。

（作者系日本昭和音乐大学大学院爵士吉他专业一年级学生）

(责编：李依环、熊旭)