伴随着阵阵经典港乐的旋律，广州市青年文化宫（下称“青年宫”）“青年家园”近日迎来就读于广东高校的50多位香港学子。大家围坐在湾区青年剧场，一起品咖啡、讲故事，笑语阵阵，其乐融融，开启“青春同心来广州”广东高校香港学生联合会团建活动。

该活动由广州市青年联合会指导，青年宫、广东高校香港学生联合会（下称“粤港联”）共同举办。活动现场，四健荟青少年发展中心肖勇老师带着同学们进入到“啡阅时光”，一个个有趣的故事也层层铺开，大家一起在《回家的夜晚》中畅想，在《一栋特别的房子》里遨游，共同聆听、分享“家”的故事。

漫游书中，勾起了对“家”的记忆与遐想，品味着咖啡的芳香，歌声与欢笑声让大家感受到更多温馨，书香和咖啡香产生了生动有趣的美妙联结。

“我们通过结合咖啡与阅读，让同学们更直接感受到广州的城市浪漫气息与人文温度，体会到广州的开放、包容与活力。”肖勇表示，活动中，大家一起唱粤语金曲，不仅是传承粤语文化，更是想让在穗求学的香港青年感受到大湾区一家亲的情感纽带与同根同源的文化归属。

活动当天，学子们还在青年宫三楼空中球场火热开展起闪避球、蒙眼抓人、飞盘等体育小游戏。

参与活动的同学表示，飞盘划过的瞬间仿佛重回童年的快乐时光，在一片笑声中拉近了彼此的距离。有同学觉得，这不仅是一场比赛，更是一场充满欢乐和友谊的交流。

看到同学们沉浸在体育趣味竞赛中，粤港联执行主席黎诗彦深有感触：“咖啡读书会已经慢慢拉近了同学们之间的距离，现在通过趣味比赛，同学们变得更加熟悉也更加团结，我觉得很开心。”

黎诗彦表示，粤港联作为服务在粤香港学生的组织，一直希望联合会内部有更多交流互动，可以凝聚大家的友谊与力量，使整个粤港联大家庭更加团结且温暖，让在粤港生更有归属感。

近年来，越来越多香港青年来到内地城市逐梦。粤港联作为一个青年学生组织，一直秉持着“粤地港生，联系一心”的初心，服务广大在粤港生，助力他们融入湾区生活。而青年宫作为青年服务工作的重要阵地，也在不断深化阵地建设、发挥阵地效能，服务青年成长发展需求。

青年宫相关负责人表示，他们正围绕共青团广州市委“青春同心来广州”港澳青年知行湾区人文交流系列活动主题，打造“古道青春杯”篮球、足球交流赛、古道青春读书荟——“啡阅时光”等一系列粤港澳青年文化交流品牌，为湾区青年搭建起交流交往桥梁。（王坚）

(责编：李依环、熊旭)