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香港青年代表团访问波黑东萨拉热窝大学

2024年01月04日08:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社萨拉热窝电  （记者殷晓圣）来自中国香港的青年代表团近日访问波黑东萨拉热窝大学汉学系。双方师生就共建“一带一路”倡议等展开深入交流，畅叙友谊。

代表团由香港民主建港协进联盟（香港民建联）组织。交流现场，东萨拉热窝大学汉学系学生表演的京剧《梨花颂》、诗朗诵、吉他弹唱等节目赢得代表团阵阵喝彩。“中文是全世界最重要也是最博大精深的语言之一。我希望学好中文，为增进两国友谊贡献力量。”表演京剧的东萨拉热窝大学汉学系三年级学生萨尼娅说，她准备毕业后去中国攻读中文系研究生。

中国驻波黑大使馆临时代办缪大可表示，共建“一带一路”倡议提出以来，中国同波黑务实合作成果丰硕，一大批造福波黑人民的合作项目在波黑落地，成为两国友好的生动见证。希望青年朋友积极投身中国和波黑友好事业，为携手构建人类命运共同体贡献青春力量。

“这次旅程，我们不仅看到了热情好客的波黑人民、进一步了解了彼此的国家和文化，也为‘一带一路’倡议落地为实实在在的民生工程、造福当地人民而感到由衷欣喜。”香港民建联常务执行委员会委员、代表团团长颜汶羽说。

(责编：李依环、熊旭)

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