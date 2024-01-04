本报北京1月3日电 （记者赵婀娜、吴丹）记者从教育部获悉：我国已累计培养1100多万名研究生，2022年在学研究生人数达365万。进入新时代，全国780多个研究生培养单位向经济社会发展主战场输送了60多万名博士和670多万名硕士。

学科专业体系更加完善。目前，我国有117个一级学科和67个专业学位类别，全国范围内布局了1.9万多个学位授权点。近年来，数理化生等基础学科得到加强，理工农医类博士点、硕士点在全部博士点、硕士点的占比分别稳定在70%、50%左右。同时，新增了量子科学与技术等39个目录外一级交叉学科点和半导体材料与器件等6196个目录外二级学科或交叉学科点。

培养模式不断创新。涌现了一批创新型研究生培养模式。实施了工程硕博士培养改革专项试点、国家卓越工程师学院、集成电路研究生专项班等。出台了《研究生导师指导行为准则》等制度，每年10余万人次导师接受专门培训。

国际影响力显著提升。我国有一批学科进入了世界一流行列，甚至是世界一流前列。

教育部提出，在3年内培养一批厚基础、实战型、能集中解决企业最急迫技术难题的高层次创新人才。加快布局社会需求强、就业前景广、人才缺口大的学科专业，优化学科专业的区域布局。

《 人民日报 》（ 2024年01月04日 10 版）

(责编：袁勃、熊旭)