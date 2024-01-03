人民网北京1月3日电 为提升研究生科研能力和创新水平，继承和发扬优良学术传统，激励研究生潜心向学、勇攀科学高峰，中国地质大学（北京）能源学院近日举行第四届“学术十星”大赛决赛。经过成果答辩和评审团综合评审，六位博士研究生和四位硕士研究生荣获“学术十星”。

中国地质大学（北京）党委常委、副校长刘大锰表示，近年来中国地质大学（北京）能源学院以国家战略需求为导向，以建成特色鲜明的高水平学院为奋斗目标，依托现有资源优势，逐步开展了多元化的能源文化活动，为构建能源学术体系、打造学院文化品牌发挥了重要作用。

“从常规到非常规，从传统油气藏到致密页岩油储层，再到机器学习新方法，答辩选手为大家呈现了诸多新思路、新方法、新技术。”能源学院院长姚艳斌鼓励参赛学生，“今后要秉持锐意创新的科研精神继续前行。”

据悉，“学术十星”大赛今年已是第四年举办，旨在鼓励同学激发创新思维、提升科研能力，展现新时代青年风采，努力成为行业拔尖的创新型人才，为服务国家能源事业贡献青春力量。（孙竞、实习生吕轩）

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