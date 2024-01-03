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教育部：全面实施学校美育浸润行动

2024年01月03日10:02 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月3日电 （记者孙竞）为进一步加强学校美育工作，强化学校美育的育人功能，教育部日前发布通知，全面实施学校美育浸润行动。

通知要求，到2027年，美育课程教育教学质量全面提升，常态化学生全员艺术展演展示机制基本建立，跨学科优质美育资源体系初步建成，面向师范类专业学生开设美育课程实现全覆盖，艺术学科骨干教师培训全面开展，建设一批学校美育名师工作室，培育一批国家级示范性学生艺术团，涌现一批美育特色鲜明的示范区示范校。

学校美育浸润行动包括美育教学改革深化行动、教师美育素养提升行动、艺术实践活动普及行动、校园美育文化营造行动、美育评价机制优化行动、乡村美育提质发展行动、美育智慧教育赋能行动、社会美育资源整合行动等八大行动。

通知要求，大力推进艺术教育教学改革。严格按照各学段课程标准开齐开足上好艺术相关课程，义务教育阶段学校积极提供多样化、个性化的艺术选修课程和课后服务，帮助学生通过在校学习掌握1—2项艺术专项特长。做好艺术教材编审选用，配发义务教育阶段艺术教材，遴选推荐一批优质美育课后读物。加强艺术特长学生一体化选拔和培养，拓宽艺术人才成长通道。鼓励有条件的地方开展试点，统筹区域内艺术教育资源，为在校生提供实践教学支撑。

通知指出，将美育纳入教育系统领导干部和教师培训计划，开展艺术学科教师素质与能力监测，将美育课程纳入师范类专业学生人文素养课程，将美育素养有关内容纳入教师资格考试。建设国家、省、市、县各级学校美育名师工作室，建设一批美育高端智库和高水平研究平台。广泛开展班级、年级、院系、校级等群体性展示交流，学校每学期至少举办一次全员参与的展演展示活动，省、市、县级每年举办学生艺术展演。

通知提到，鼓励学校建设丰富多样的艺术社团，建立国家重大演出与学校社团的活动交流机制。支持学校根据实际建设小型美术馆、博物馆、展览厅、音乐厅、剧场等。建立高校与中小学、城乡学校之间“手拉手”相互学习交流和帮扶机制，探索高校艺术社团和乡村学校双向交流机制。鼓励美育名师进乡村、乡村学生进城市艺术场馆，多形式搭建乡村学生专场展演平台。

在美育评价方面，通知要求，中小学依据课程标准组织实施全员艺术素质测评，鼓励拓展测评内容和方法，完善初、高中艺术科目学业水平考试，将美育评价纳入学生综合素质档案；高校落实本科学生修满公共艺术课程至少２个学分的基本要求。

通知还提到，以数字技术赋能学校美育，鼓励有条件的地方探索利用传感技术、大数据、物联网、人工智能、虚拟现实等活化教学内容、创新教学方式、丰富艺术体验、改进评价过程。

(责编：李昉、熊旭)

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