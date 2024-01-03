人民网北京1月3日电 近日，“科技赋能非物质文化遗产数字化和产业化”学术研讨会在湖南师范大学举行。会上，“湘绣传承与创新”湖南省工程技术研究中心第二届技术委员会正式成立。

湖南师范大学副校长杨震表示，近年来，湖南师范大学作为湖湘文化的重要策源地，国家首批“211工程重点建设大学”、国家首批“双一流”建设高校、部省共建“双一流”建设高校，一直致力于产学研用一体化和非遗保护人才建设，助力湖南文旅融合发展提速提效。

中国艺术研究院研究员、中国艺术人类学学会刺绣艺术专业委员会主任李宏复指出，在国家文化数字化战略背景下，数字化技术的应用和非遗标准化体系的建立对非遗保护意义重大，在非遗产业发展上要把握好文化与科技融合的良好机遇，打造数字消费与文创产业新赛道，实现非遗的创造性转化及创新性发展。

故宫博物院文物保护标准化研究所研究员陈杨作“故宫文物保护的标准化研究”主题报告。她以故宫文物修复中手工缝纫技术规范的制定为例，从历史、应用、传承与发展等角度，详细介绍了文物保护领域的标准化工作。

据悉，本次会议由湖南师范大学主办，与会专家、学者围绕“科技赋能非遗数字化、标准化、产业化”“中国刺绣数字化保护与利用标准化体系构建”“中国刺绣数字化保护与利用专业人才培养”“数字技术赋能非遗传承与创新发展”等议题进行讨论。（李依环、董飞、实习生聂陈昱）

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