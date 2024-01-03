本报记者 李 蕊

近日，鲁北技师学院智能制造系与山东滨州盟威戴卡轮毂有限公司举行了一场招聘签约仪式。该系技术应用专业预备技师班92名学生共同签约，被盟威戴卡轮毂公司一次性接收，实现了入校即入岗。在接下来的5年时间里，企业将派出技术骨干到校带徒，为学生传授一线的经验知识，为企业量身打造“来即上岗、无缝衔接”的专业技能型人才。

“为了更好培育、输送技术技能人才，鲁北技师学院坚持‘技工教育融入区域发展’这一理念，立足地方人才需求，围绕产业办专业，在实践中形成了入校即入岗、毕业即就业、专业即产业的模式，打造区域高技能人才培养高地。”鲁北技师学院党委书记刘长海说。

在盟威戴卡轮毂公司制造管理部机加工生产线上，鲁北技师学院2016级智能制造系数控应用技术专业的学生王浩，已经是带班组长。在校期间的岗前实训，让他熟练掌握了岗位所需技能。两年来，王浩已从一名“小学徒”成长为“小专家”，班组里技术问题、质量问题都找他咨询。

企业发展急需高技能人才。对此，滨州不断深化产教融合，大力推进科教融汇，促进政府、院校、企业和行业抱团发展。鼓励校企双方达成长期合作意向，在人才培养、技术改造、科研创新等方面开展务实合作。近年来，滨州举全市之力推动“产教融合型、实业创新型”城市建设，全面推进落实制造强市三年共建行动计划，开展10万名技能人才梯次培育行动，实施渤海工匠、首席技师、技术能手选育工程。对参加世界技能大赛获得金、银、铜牌和优胜奖的选手给予奖励，向技工院校预备技师班毕业生连续3年发放生活补助，为新晋技师、高级技师发放一次性补助资金，为技能人才提供更加全面的政策保障。

《 人民日报 》（ 2024年01月03日 12 版）

(责编：李昉、孙竞)