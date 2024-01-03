原标题：江苏两所高校共建食品科学与工程一流学科

2023年12月30日记者获悉，江苏省无锡市举行“菌群、营养与人类健康”学术研讨会，江南大学与南京医科大学签订共建食品科学与工程一流学科合作协议。两校将发挥各自在菌群研究等方面的优势，促进双方相关重点领域的学科建设、人才培养和科学研究。

记者了解到，江南大学和南京医科大学在教学资源、人才培养、科学研究等方面，有着坚实的合作基础。江南大学在菌群研究方面，积累了丰富的经验，取得了一系列重要的突破，一批研究成果得到转化与应用。

近年来，我国生物医药和大健康产业快速发展，但也面临诸多不足，尤其是高层次人才缺乏、成果转化率偏低等问题，已严重制约着产业发展。2023年11月，南京医科大学校长胡志斌带队到江南大学调研，双方突出问题和需求导向，立足于新发展阶段、新需求，签订共建一流学科合作协议。

此次研讨会，由江南大学与南京医科大学联合发起主办，江南大学无锡医学院、公共卫生与健康研究院、肠道微生态与慢性疾病医药基础研究创新中心共同承办。

会上，中国工程院院士、江南大学校长陈卫以“益生菌资源挖掘与应用”为题，系统介绍了益生菌资源挖掘与应用的重要性、如何利用益生菌维持肠道菌群平衡和预防疾病以及益生菌在食品和医药领域的应用等问题，并分享了其所在科研团队的最新研究成果和应用案例。（实习记者李诏宇 通讯员于乐 黄宁）

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