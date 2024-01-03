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西部基础教育协同发展联盟成立

2024年01月03日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：西部基础教育协同发展联盟成立

2023年12月下旬，西部基础教育协同发展论坛暨西部基础教育协同发展联盟成立大会在重庆举行。会上，由西南大学发起，西部13所师范大学和114所普通中小学校共同成立了西部基础教育协同发展联盟（以下简称联盟）。

西南大学党委书记李旭锋表示，西部基础教育协同发展论坛的举办和联盟的成立，是深入推进基础教育“强师计划”的有效途径，是深化西部基础教育体制机制创新的有益探索，联盟更是打造西部基础教育发展共同体的重要平台。

“基础教育是立德树人的事业，是提高民族素质的奠基工程。”西南大学校长张卫国表示，西南大学联合西部地区相关师范大学和中小学学校，建立西部基础教育协同发展联盟，宗旨是整合西部教师教育资源，协同推进西部基础教育优质均衡发展，同时举办首届西部基础教育协同发展论坛，搭建西部师范院校和中小学的研修共同体，共同促进西部基础教育教师专业能力提升，大力推动西部基础教育高质量发展。

西南大学教师教育学院院长、西部基础教育协同发展联盟秘书长陈恩伦介绍，联盟将定期举办西部基础教育协同发展论坛，汇集西部基础教育智慧，探索西部基础教育高质量发展的新思路、新方法、新视野，引领西部基础教育优质均衡发展。（记者雍黎 通讯员黄静）

(责编：李昉、孙竞)

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