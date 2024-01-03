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常州大学：赛教融合培育产业创新“尖兵”

2024年01月03日08:36 | 来源：科技日报
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原标题：常州大学：赛教融合培育产业创新“尖兵”

2023年12月30日，记者从常州大学了解到，该校在中国国际大学生创新大赛（2023）上，获金奖3项、银奖4项、铜奖2项，金奖及获奖总数创历史新高。

常州大学创新创业学院副院长张小远介绍，此次常州大学的获奖项目涉及智能制造、农业生产、食品安全、艺术服务等领域，具有产业化应用强、商业化价值高的特点，彰显了常州大学学子在新工科、新医科、新农科、新文科领域的创新创造活力。其中，部分项目已实现产业化应用。

常州大学校长陈海群表示，高校科研成果普遍存在转化率低的问题，如何打通高校科研成果到产业化的“最后一公里”是目前亟待解决的关键问题。因此，中国国际大学生创新大赛不仅仅是一场比赛，更是高校科研成果走上产业化之路的“擂台”。

“我们突出问题导向，把高校创新教育与产业实际需求有机结合，重视科研成果的产业化应用和商业化价值。”常州大学副校长李忠玉说。

“关注创新、关注前沿科技是大赛的重要特点之一。我们学校的参赛项目具有较强的创新性，在智能制造和信息技术等多个领域实现了突破。”陈海群说。该校项目团队将赛场变为学生科技创新的“试验田”，解决了多项技术难题。

如何以赛促用，在赛场上练就产业创新“尖兵”？

记者了解到，近年来，常州大学为推动学生科技创新、培育复合型高素质人才，以“重金”奖励获奖团队和指导教师。

“学校淡化学历、论文、资历等传统评价要素，更看重代表性成果和实际贡献，以实绩论英雄。破除‘五唯’的职称制度改革在常州大学受到广大教师的欢迎。”常州大学教师李一芒表示，学校的新政策让他体会到了高校教师的价值感和获得感。

常州大学党委书记徐守坤介绍，近年来，常州大学创新创业氛围浓厚，创新创业特色彰显。学校注重弘扬企业家精神、工匠精神，并以具体项目为载体进行传承；坚持以立德树人为根本，践行为党育人、为国育才初心使命。通过各类比赛，常州大学学子不仅巩固了专业知识，还锻炼了团队协同能力、项目商业化运作能力、创新创业能力及成果转化能力。（记者 郑 莉 通讯员 包海霞 盛 熠）

(责编：李昉、孙竞)

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