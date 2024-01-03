原标题：精品教材助高等农林教育迈上新台阶

“风景园林是建设美丽中国和乡村振兴必不可少的部分。在风景园林专业调整的大背景下，在社会行业对人才需求的新形势下，深化教育教学改革，建设高质量的系列教材至关重要。”日前，在风景园林/园林专业“十四五”规划系列教材建设研讨会上，中国农业大学副校长林万龙如是说。

如何以高质量教材推进新时期风景园林及园林专业的高质量发展？

中国农业大学园艺学院院长李天红建议，通过研判风景园林及园林人才培养新要求新定位，借鉴与剖析以往教材建设工作的经验与问题，研讨新工科、新医科、新农科、新文科“四新”建设下园林植物、规划设计、工程管理、历史艺术四大模块的教学内容与教学要求，为教材编写凝聚更多共识、汇聚更多力量。

中国农业大学出版社社长董夫才建议，要系统谋划，打造精品，研发建设一批“培根铸魂、启智增慧”的园林专业系列新形态教材，为高等农林教育高质量发展作出贡献。

在“生态文明，美丽中国”战略目标背景下，风景园林作为协调人与自然关系、改善人居环境的核心学科之一，将会迎来不少机遇与挑战。四川农业大学风景园林学院院长、党委书记李西建议，针对风景园林本科教育核心能力的培养，应聚焦“基础强化、思维融通、终身学习”，要从教材、课堂、实践多维度出发，探讨新时期培养什么样的风景园林本科人才，探索风景园林本科教育的新作为、新途径、新方式、新成效。

立足于不同高校专业背景的差异性，福建农林大学风景园林与艺术学院副院长彭东辉建议，各高校应基于“新工科”人才培养目标，在教材中增加最新技术和成果，确保教材的先进性，为培养适合风景园林行业要求的优秀人才提供理论支持。

针对当前风景园林及园林专业发展面临的新情况、新变化，中国农业大学出版社顾问刘军提出，相关院校应以主动求变的积极心态面对发展中遇到的挑战。

“相关院校应该从教学方法、教学实践和教学模式方面创新人才培养体系，讨论未来风景园林及园林人才培养的新要求和新目标。”四川农业大学风景园林学院教授陈其兵表示。（记者 马爱平）

(责编：李昉、孙竞)