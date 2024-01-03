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国际传播，高校大有可为

2024年01月03日08:22 | 来源：光明日报
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原标题：国际传播，高校大有可为

党的十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，我国日益步入世界舞台中心。在两个大局相互交织、相互激荡的背景下，如何加强国际传播能力建设，形成与我国综合国力和国际地位相匹配的国际话语权，具有深刻意蕴与重要意义。“着力加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴”是习近平总书记对宣传思想文化工作作出的重要指示中明确提出的“七个着力”要求之一。高校作为人才高地，承担着人才培养、文化传承、国际交流等多重功能。因此，展现中国形象、推进国际传播、促进文化交流，广大高校大有可为，更应大有作为。

当前，我国已建成世界最大规模的高等教育体系，教育国际影响力、竞争力稳步提升。党的十八大以来，广大高校积极回应国家战略需求，充分发挥人才培养、科学研究、国际文化交流等办学优势，坚守中华文化立场，创新推动国际传播能力建设，全面提升国际传播效能。相关报告显示，我国“双一流”高校国际传播力建设水平逐年提升，海外社交平台建设力度不断加强。很多高校加强国际传播学科建设，优化专业布局，人才培养质量不断提高；积极拓展与世界一流大学交流合作，通过学者互访、学生互换等举措，加强学术交流和人文交往；通过举办会议论坛、文化艺术节等方式，促进中外民心相通，文明交流互鉴。

习近平总书记强调：“讲好中国故事，传播好中国声音，展示真实、立体、全面的中国，是加强我国国际传播能力建设的重要任务。”高校推动国际传播能力建设，更要在生动讲好中国故事、嘹亮发出中国声音上下功夫。在顶层设计上，提升高校国际传播引领力。高校国际传播能力建设是一项长期性系统性工程，需要统筹谋划协调，整体推进发展。首先是进一步深化认识、提高站位，把做好国际传播作为服务国家战略和学校事业发展的重要课题，进一步凸显国际传播在大学事业全局中的特殊地位；其次要发挥政府主导作用，统筹协调校地企等多方力量资源，系统构建管理保障机制，充分激发各方面的积极性和能动性，引领助力高校国际传播效能持续提升。

在资源共享上，提升高校国际传播聚合力。“积力之所举，则无不胜也。”高校是人才集聚之地，具有得天独厚的人才资源优势。一方面，广大学识渊博、视野开阔的大学教师，具备能讲故事、善讲故事的天然优势；另一方面，大学校园独特的校园文化和人文积淀，也为做好国际传播提供了大量的好素材、好故事。通过集聚各高校人才、科研、学科等特色资源，加强协作，优势互补，高校由“单兵出击”转向“集团作战”，注重传播规律，把握好个体与整体辩证关系，积极开展校地合作、校校合作、校企合作、校院合作和国际化合作，合力搭建资源汇聚的国际传播矩阵、学术研究高地和海外联络平台等，有利于为促进国际传播提供不竭动力。

在传播方式上，努力提升高校国际传播生产力。突出高校文化育人功能，坚持以文载道、以文传声、以文化人，围绕“学科、学风、学术、学者、学生”主题，打造年轻、时尚、多元的校园文化精品。做好科研中心、高端智库、外文出版、国际会议论坛等平台建设，不断推出符合世界潮流，体现中国特色，蕴含高校风格的高水平科研成果。同时，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，建立中国特色、中国风格、中国气派的文明研究学科体系、学术体系、话语体系，以契合海外受众的审美需求与话语方式精准化表达，增强亲和力、培育认同感。推动海外校友会联络交流，在数字媒体技术赋能下不断扩大海外“朋友圈”，提高国际传播的精准性、实效性。推动在华留学生“知华、友华、爱华”的能量释放，鼓励他们当好友谊使者和合作桥梁，共同展现可信、可爱、可敬的中国形象，为增强中华文明传播力影响力，促进文明交流互鉴，推动人类文明繁荣发展作出更多贡献。

（作者：李敏、汪令涵，分别系江苏人才发展战略研究院研究员、南京师范大学文学院学生）

(责编：李昉、孙竞)

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