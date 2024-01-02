人民网北京1月2日电 （记者郝孟佳）近日，纪念梁希先生诞辰140周年暨“大力弘扬教育家精神、科学家精神 培养担当民族复兴大任的时代新人”座谈会在北京林业大学举行。

全国人大常委会副委员长、九三学社中央主席武维华回顾了梁希先生争取人民民主、发展科学事业、为新中国林业事业不懈奋斗，以及积极投身中国共产党领导的统一战线事业的生平事迹。他指出，梁希先生是伟大的爱国主义者，著名的社会活动家，九三学社主要创始人之一，新中国首任林垦部部长，他为中华民族独立解放和新中国建设事业做出了重要贡献。要学习好、宣传好、传承好梁希先生的精神和思想，奋发进取，埋头苦干，努力创造无愧于时代、无愧于人民的新业绩。

教育部教师工作司副司长韩劲红指出，梁希先生是教育界的一代师表，要学习他的教育家精神，激励引导广大教师自觉树立“躬耕教坛、强国有我”的志向和抱负，坚守三尺讲台，潜心教书育人，做学生为学、为事、为人的“大先生”。

北京林业大学校长安黎哲指出，学校高度重视梁希精神对师生的影响，创立以梁希先生命名的“梁希实验班”，历时六年创作话剧《梁希》，在校史馆举办梁希专题展，把弘扬科学家精神、教育家精神作为校园文化建设的重要内容。

南京林业大学党委书记赵茂程介绍了南林以传承弘扬梁希精神为己任，形成以梁希精神为核心的南林文化传统的生动实践。

东北林业大学党委书记张志坤指出，当前，人与自然和谐共生的现代化正在加快推进，学习传承好梁希精神，对于林业高校师生有着十分重要的现实意义。

会上，由梁希先生亲自倡导筹建的三所高校——北京林业大学、南京林业大学、东北林业大学共同发出《传承弘扬“梁希科教报国精神”北京宣言》。

该宣言表示，三所高校全体师生将传承弘扬梁希先生胸怀祖国、服务人民的爱国精神，传承弘扬梁希先生追求真理、求实创新的科学品格，传承弘扬梁希先生启智润心、尚德爱生的教育追求，传承弘扬梁希先生崇尚自然、锦绣河山的生态理念，传承弘扬梁希先生艰苦奋斗、矢志不渝的坚定信念，奋力书写林草事业高质量发展的时代答卷。

据悉，本次会议由九三学社中央委员会、国家林业和草原局主办，北京林业大学承办。会上，与会人员围绕如何进一步弘扬践行“梁希科教报国精神”进行了交流发言。

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