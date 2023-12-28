原标题：乌鲁木齐：少年交响管乐团奏响新年音乐会

该交响管乐团成立于2014年，平均年龄10岁，是一支非常年轻有朝气的队伍。中新网记者 刘新 摄

12月27日，新疆乌鲁木齐市沙依巴克区教育系统“龙行龘龘 乐动童年”2024年交响管乐新年音乐会在该市青少年宫举办，来自乌鲁木齐市第27小学的交响管乐团演奏了《红旗颂》、《茉莉花》等经典曲目，并与丝路名师合唱团合作演出《青春之舞》、《最炫民族风》等曲目。据介绍，该交响管乐团成立于2014年，规模从最初的40余人发展到现今近70人，团员平均年龄10岁。

乌鲁木齐市第27小学交响管乐团登台献艺。中新网记者 刘新 摄

乌鲁木齐市第27小学交响管乐团登台献艺。中新网记者 刘新 摄

该交响管乐团成立于2014年，平均年龄10岁，是一支非常年轻有朝气的队伍。中新网记者 刘新 摄

“龙行龘龘 乐动童年”2024年交响管乐新年音乐会在乌鲁木齐市青少年宫举办。中新网记者 刘新 摄

“龙行龘龘 乐动童年”2024年交响管乐新年音乐会在乌鲁木齐市青少年宫举办。中新网记者 刘新 摄

(责编：李昉、郝孟佳)