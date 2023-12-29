重庆大学国家储能技术产教融合创新平台(以下简称储能平台)29日正式揭牌，将为培养国家急需的储能领域高层次创新人才，推动储能技术产业发展和保障国家能源安全贡献“重大力量”。

重庆大学国家储能技术产教融合创新平台主任、重庆大学能源与动力工程学院院长廖强介绍，储能平台实行实体化建设和管理，设立了平台管理委员会、咨询委员会等，下辖电化学储能研究中心、氢储能研究中心、地下空间储能研究中心、储能系统研究中心等4个中心，平台规划建设面积13500平方米。

图为重庆大学国家储能技术产教融合创新平台揭牌现场。重庆大学供图

未来，储能平台将着力构建“理工结合、工工交叉、工文渗透、融合创新”的交叉创新体系和本-硕-博贯通式“3+1+x”储能技术人才培养体系，高起点建设“储能科学与工程”交叉学科博士点，高质量支撑国家急需的储能领域高层次创新型人才培养。

重庆大学校长、中国工程院院士王树新指出，储能技术是当今世界能源领域的热点和前沿领域，也是我国能源转型和可持续发展的关键技术之一。该校积极参与国家重大科技项目和战略布局，高度重视储能领域的研究与创新，大力推动储能技术的发展与应用，从制度、组织、经费等全方位保障储能平台的建设和运行，各项工作正有序推进，已取得初步成效。学校将持续深化与储能领域各头部企业的全面合作，创新思路和模式，加快把储能平台建成世界储能技术研究和创新的重要基地。

重庆市教育委员会副主任蒋云芳介绍，近年来，重庆市教委主动适应新一轮科技革命与产业变革需要，积极鼓励高校增设储能技术相关学科专业，加快培养储能领域“高精尖缺”人才，推动储能领域关键技术攻关，助力科研成果转化，推动重庆打造储能产业示范城市。希望储能平台以揭牌为契机，在推动高质量发展上持续用力，努力打造储能技术领域的创新中心、储能人才培养的全新样板。

当天，重庆新型储能产业技术研究院、重庆大学储能技术产教联盟同步揭牌成立。东方电气集团东方锅炉股份有限公司、国家电网中国电力科学研究院有限公司、新加坡国立大学重庆研究院等单位与储能平台签订合作协议。 （记者 钟旖）

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